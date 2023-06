Esta semana la precampaña política ha saltado al prime time, con récord histórico de 'El Hormiguero' gracias a la entrevista a Alberto Núñez Feijóo, que cosechó un 25,9% de share y más de tres millones de espectadores. 157.000 personas más que las que vieron a Pedro Sánchez el día anterior y un 22,8 % de share.

El líder del PP generó más expectación, pero ambos candidatos hablaron de los pactos con la ultraderecha, de los derechos LGTBI y de economía. Fue una 'pelea de gallos' PP- PSOE en prime time. Repasamos los reproches que Sánchez y Feijóo se intercambiaron desde el plató de 'El Hormiguero'.

Fecha electoral

Sánchez: "El 28 de mayo yo tuve claro que España necesitaba cuanto antes tener unas elecciones. El líder de la oposición poco menos ha venido a decir que soy el causante de la muerte de un trabajador por la ola de calor de un agricultor en Sevilla y que por eso estoy convocando las elecciones el 23J".

Feijóo: "Ha tomado la decisión de hacerla, no la primera quincena de julio, la segunda y no esperar a septiembre. Hombre, no parece que estés buscando la participación electoral. Me preocupa la participación".

Sánchez: "Los hechos son hechos. Estamos en un 1.500.000 de solicitudes de voto por correo y la participación será alta. No deja de ser curioso que Feijóo convocara elecciones en Galicia en julio y en plena pandemia con la gente confinada".

Feijóo: "Las íbamos a celebrar en el mes de abril y en marzo aparece la pandemia. Hablamos con el comité técnico y llegamos a la conclusión de que el mejor período era julio y lo hicimos porque somo demócratas".

Pactos con Vox

Sánchez: "El PP propone un pacto bastante curioso y es que siempre gobierne el PP. En Valencia, el PP ha ganado las elecciones y dice: 'Si usted no quiere que gobierne con el partido de Abascal, absténganse'. En Extremadura, el PSOE gana las elecciones, pero dice: 'Si no quieren que pacte con Vox, absténganse'".

Feijóo: "Estoy contento con los pactos que hemos hecho. El PSOE puede pactar con cualquiera y nosotros con nadie. El PSOE no quiere hablar ni siquiera de la abstención cuando gana el PP. Resulta que el PP ya es un diablo. Somos el mismo PP que votó al PSOE y el mismo que pactó con Vox. Le hemos dado la Alcaldía de Barcelona al PSOE".

Debates

Sánchez: "Me hubiera gustado tener cuatro debates que es lo que nos pidieron los medios de comunicación. Si hay un debate cara a cara bienvenido sea. Nosotros hemos aceptado todos los debates, hemos aceptado estos cara a cara y también hemos aceptado los debates a cuatro".

Feijóo: "Ahora resulta que él que pide seis debates, creo que seis, mientras ha sido presidente ha hecho un debate de Estado de la Nación. Yo voy al debate con el presidente Sánchez. He pedido un debate a siete".

'Sanchismo'

Sánchez: "'Sanchismo' es una combinación de tres cosas: de mentiras, de maldades y de manipulaciones. El malvado Sánchez y el 'sanchismo', este monstruo de siete cabezas solamente hace maldades".

Feijóo: "Maldad, mentira y manipulación. Yo estoy de acuerdo. Para qué vamos a discutir, ¿no?".

Derechos LGTBI

Sánchez: "Están llegando a acuerdos donde están quitando banderas LGTBI. Al quitar esas banderas, se está diciendo a ese colectivo LGTBI que este lugar no es seguro. Ponerlo significa un compromiso...Quitarlo ¿Qué significa? ".

Feijóo: "Ahora dice que hay alguna discusión en algún ayuntamiento porque "si no se pone la bandera", "no se pone..." A mí me gustán mucho más los derechos que las bandera".

Economía

Sánchez: "En estos últimos cinco años hemos hecho cosas que yo creo que son muy importantes...Con una pandemia con una guerra a las puertas de Europa. Somos la economía que más crece de Europa. Tenemos casi 21.000.000 de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social... Uno de cada dos contratos que se firman en nuestro país son estables... Hemos hecho muchas cosas y yo creo que en las elecciones de lo que tenemos que hablar es de esto".

Feijóo: "Me dice "no, la pandemia", la pandemia la hemos tenido todos. Somos la segunda economía del euro que menos ha crecido. Si tenemos el doble de paro de la Unión Europea. Tenemos la deuda pública...el incremento de deuda pública...más grande de la Unión Europea".