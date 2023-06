Los sondeos y encuestas en precampaña sirven para entender en qué dirección se mueve el electorado. Aunque no siempre aciertan. Los últimos barómetros del CIS apuntaban a una victoria del PSOE como partido más votado en las municipales, pero esta estimación no se tradujo en realidad: no sólo ganó el PP en porcentaje de votos, sino que muchos de estos sondeos minusvaloraron las posibilidades de los 'populares' en ayuntamientos y comunidades.

De cara a las elecciones generales del 23 de julio, adelantadas tras el resultado de las municipales, son muchos los sondeos y encuestas que se publican para ir mostrando la intención de voto del electorado español. Entre ellos, los barómetros de laSexta, que han ido mostrando en los últimos meses la variación del voto, incluyendo la irrupción de Sumar, una coalición que uniría a los diferentes partidos de izquierda, a la espera de que Podemos decida si concurre en solitario o de la mano del proyecto de Yolanda Díaz.