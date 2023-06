El nuevo argumento de Alberto Núñez Feijóo para justificar su pacto con la ultraderecha de Vox en la Comunitat Valenciana se ha convertido en toda una declaración de intenciones de cara a las elecciones generales del 23J.

El líder del PP asegura que no es lo mismo pactar con Vox en Extremadura que en Valencia. Su razón son los porcentajes obtenidos por la extrema derecha en cada territorio. Asegura el popular que los resultados "no han sido iguales en todas las comunidades autónomas" y que "el resultado más modesto de Vox" en Extremadura no le es suficiente para exigir consejerías. Según Feijóo, se ha actuado "de forma correcta" en ambas comunidades.

Traducción: el 8% que Vox ha obtenido en la comunidad extremeña es insuficiente para gobernar en coalición, pero el 12% que obtuvo en la Comunitat Valenciana si le valen al partido de Abascal para llevarse Cultura, Agricultura y Justicia y una vicepresidencia que recaerá en un torero que asegura que "la violencia machista no existe".

Con estas declaraciones, el líder del PP desliza un mensaje de cara al 23J: a Vox podría bastarle con obtener más de un 12% del voto para que Feijóo le entregue ministerios si ambos partidos obtienen una mayoría suficiente.

A tenor de las últimas encuestas publicadas, el resultado de la ultraderecha en los próximos comicios rebasará ese umbral con creces. El Barómetro de laSexta publicado el pasado 17 de junio otorga a Vox un 14,8% de los votos y lo sitúa en tercera posición el próximo 23 de junio y el CIS de juniono varía apenas ese porcentaje y le augura un 14,3% y también la tercera plaza.

Además, el barómetro de 40DB para El País y la Cadena Ser le coloca en un 13,% de intención de voto, la encuesta de Sigma Dos para El Mundo publicada el 19 de junio le otorga un 13,2% y la de IMOP para El Confidencial sube la apuesta hasta el 14,9% de resultado electoral.

La ultraderecha de Vox ya ha recogido el guante lanzado por Feijóo sobre el umbral válido para gobernar en coalición. "Feijóo ha dicho que la diferencia con Valencia, es que allí se justifica la entrada de Vox en el Gobierno porque ha obtenido el 12% del voto. Interesante dato para el futuro...", ha señalado en un tuit el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

Queda claro que la ultraderecha no renunciará tras las generales a exigir al PP entrar a formar parte del Ejecutivo, con ministerios y vicepresidencia, al estilo valenciano. Además, en ese futuro Congreso es altamente probable que esté presente Carlos Flores, el líder de Vox en Valencia condenado por maltrato a su exmujer. Feijóo ya justificó esa violencia machista calificándolo de "divorcio duro". Queda por saber si su presencia en las Cortes le supondrá una línea roja, esas del PP que se han ido desdibujando en la espiral que supone pactar con la extrema derecha negacionista.

De momento Feijóo ha sido claro y ha hecho visible su vara de medir para pactar con la extrema derecha. Según las encuestas, esas exigencias se cumplirán.

.