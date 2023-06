Pedro Sánchez se ha sentado con Jordi Évole para hablar de cómo afronta las elecciones generales y de la campaña antisanchista. Cuando falta menos de un mes para las elecciones generales, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE ha acudido a Lo de Évole para responder sobre todo lo que rodea a esa cita electoral. Una entrevista que puedes volver a ver completa en ATRESplayer.

En concreto, el encuentro ha tenido lugar en un sitio con un gran simbolismo para el socialismo: el restaurante Casa Labra, sitio en el que se fundó clandestinamente el PSOE en 1879.

El líder del PSOE ha aprovechado la entrevista para señalar que el PP tiene tres estrategias para "inocular veneno" sobre su imagen. De esta forma, ha indicado que el 'sanchismo' es una "burbuja" inflada durante todos estos años basada en "las mentiras, las manipulaciones y la maldad". Una campaña que considera que se ha centrado en ir contra el 'sanchismo' para no hablar de que el Gobierno de coalición "ha subido el SMI, revalorizado las pensiones, aprobado una reforma laboral que hace que dos de tres contratos sean fijos...".

Además, durante la entrevista se ha mostrado tajante a la hora de pronunciarse sobre el hecho de que el PP haya utilizado el lema 'Que te vote Txapote'. El presidente del Gobierno ha asegurado que es "una maldad" y que supone "utilizar sin escrúpulos el sufrimiento de las víctimas". Una situación que ha comparado con asegurar que "ETA existe y que está dentro del Gobierno".

Por otro lado, ha querido zanjar las críticas que ha recibido por los apoyos que ha tenido para aprobar determinadas leyes durante su legislatura. Pedro Sánchez ha asegurado que sería capaz de pactar con cualquier partido político, dejando claro que "lo importante es el qué, no es para quién". De hecho, ha indicado que él, para aprobar una mejora social, sería capaz de contar "hasta con el voto de Casero (PP)".

Además, durante su entrevista no ha dudado en pronunciarse sobre sus contradicciones sobre Bildu y los independentistas reconociendo que "es evidente" que ha cambiado su posición sobre la política que había que seguir en Cataluña. Un hecho que ha indicado que tiene un claro motivo: "Lo he reconocido, y lo he hecho por una causa mejor que es la convivencia".

En cuanto al momento más duro de su legislatura, Pedro Sánchez tiene claro que uno de los momentos más difíciles que ha tenido que atravesar como presidente del Gobierno fue "el homenaje a las víctimas entre el personal sanitario". Además, ha mostrado su lado más personal desvelando cómo vivió él la primera ola de la pandemia en la intimidad.

Un programa en el que no ha dudado en tratar temas personales como las críticas que ha recibido su mujer o su salud mental. El presidente del Gobierno ha confesado que, aunque ahora no ha ido a terapia, hubo otros momentos de su vida en los que sí tuvo que hacerlo. En Lo de Évole, Pedro Sánchez ha concedido una entrevista en la que, además de hablar sobre cómo afronta las elecciones generales y si cree que tiene posibilidades de salir elegido el partido más votado, también ha mostrado su lado más íntimo.