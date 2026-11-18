Uno de los carteles de la campaña de Xavier García Albiol para el 29N.

Los detalles El candidato del PP al Congreso ha lanzado una campaña con carteles contra la okupación y la multirreincidencia escritos en castellano y árabe.

Xavier García Albiol, cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, ha lanzado una campaña de vallas publicitarias y carteles en castellano y árabe, dirigidos a "delincuentes" y "okupas". Los mensajes destacan la intención del PP de implementar nuevas leyes contra la multirreincidencia y la okupación ilegal, prometiendo recuperar viviendas ocupadas en 48 horas. Juan Fernández, director de campaña del PP en Cataluña, subraya que buscan priorizar la defensa de la propiedad privada. Albiol defiende que los mensajes no deberían ofender a quienes no se sientan aludidos y espera que Feijóo supere a Sánchez en el próximo debate.

El cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha lanzado este miércoles una campaña con vallas publicitarias y carteles, uno de cuyos mensajes, en castellano y árabe, lanza un aviso a los "delincuentes".

El primero de los carteles reza "Hola, delincuentes. Se acabó entrar y salir. Nueva ley contra la multirreincidencia. Vota PP", con el que los populares quieren "poner el foco en la delincuencia multirreincidente", han explicado en un comunicado.

Los otros dos lemas son "Hola, okupa, ¡48 horas y fuera! Nueva ley contra la okupación ilegal" y "Vuela tranquilo. Tu casa te espera a la vuelta", con el que el PP alude al "miedo de muchos propietarios a encontrar su vivienda ocupada cuando regresan de vacaciones o después de una ausencia prolongada".

Cartel contra la okupación de Xavier García Albiol.

El director de campaña del PP en Cataluña, Juan Fernández, ha argumentado que, con estos mensajes, el partido busca situar "la defensa de la propiedad privada y la protección de los propietarios" entre las prioridades de la próxima legislatura.

Con "mensajes directos, provocadores y fácilmente reconocibles", según el comunicado, el PP quiere trasladar su compromiso de impulsar desde el Congreso cambios legislativos para "recuperar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 48 horas" y acabar con la "sensación de impunidad" ante los delincuentes reincidentes.

Según los populares, la campaña "refuerza el perfil político" de Albiol, para quien la lucha contra la okupación ilegal y la inseguridad ciudadana son "sus principales señas de identidad".

Las vallas se pueden ver en la C-31 a su paso por Badalona, con el lema "Hola, okupa"; en la entrada al aeropuerto desde Sant Boi de Llobregat, con "Vuela tranquilo", y en la C-33 en Barcelona, a la altura de la Meridiana en dirección a Sabadell y Granollers, con "Hola, delincuentes".

"No tienen por qué ofenderse"

El propio García Albiol ha defendido este mismo miércoles que "el que no se sienta aludido" por sus carteles no tiene por qué "ofenderse", ya que el aviso está dirigido a "delincuentes" y "okupas".

En declaraciones a los medios desde Malgrat de Mar (Barcelona), Albiol ha asegurado que si ha utilizado el árabe es "para que lo entienda todo el mundo" y ha añadido que da igual que el mensaje esté "en árabe, en chino o en español".

Por otra parte, sobre el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este jueves, ha deseado que "políticamente, Feijóo destroce a Sánchez". Ha resaltado que Feijóo "sabe lo que quiere", tiene "el Estado en la cabeza" y se enfrenta a un rival al que "no hay por dónde cogerlo en defensa de su gestión".

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