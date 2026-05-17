¿Cuándo serán las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales en España?

Un cartel indicativo en el CEIP Emperador Carlos V de Getafe que este año actúa como colegio electoral para las elecciones generales 23J.

Este domingo hay cita electoral en Andalucía, 'a priori' la última del año en España. Si no se adelantan elecciones, las siguientes afectarán a todos los españoles.

Andalucía acude a las urnas en unas elecciones autonómicas que marcan el futuro de los próximos cuatro años en la comunidad autónoma. Las de este domingo son las cuartas elecciones que se celebran en España en seis meses —en diciembre tuvieron lugar las de Extremadura, adelantadas, y después le siguieron las de Aragón y las de Castilla y León, las primeras también adelantadas y las otras, en su calendario electoral ordinario—, pero si no hay cambios, también serán las últimas de 2026.

Si no se adelanta ningún otro proceso, el calendario electoral español se congela hasta 2027, cuando tendrán lugar dos de los procesos más importantes: las elecciones municipales y autonómicas —que afectan a las comunidades que no han celebrado elecciones últimamente, es decir, ni las antes mencionadas ni Galicia, País Vasco y Cataluña— y las elecciones generales.

Pedro Sánchez ya ha asegurado en varias ocasiones que no tiene intención de adelantar comicios, por lo que tratará de agotar legislatura. Teniendo en cuenta que las últimas generales tuvieron lugar a finales de julio de 2023, estas podrían celebrarse en una fecha próxima (a aquel 23 de julio) de 2027. Otra de las cosas que ha descargado el presidente es hacer coincidir ambos procesos.

El pasado verano, Sánchez afirmó que no habría un "superdomingo electoral", que nunca lo había habido desde que llegó a la Moncloa y "no tiene que haber duda en eso". "Yo soy muy respetuoso con los ámbitos de elección", aseguró entonces, subrayando el proceso en el que los españoles han de elegir "a su alcalde, a su alcaldesa y a su presidente autonómico". "Y eso va a seguir siendo así".

Entonces, ¿cuándo se celebrarán las elecciones municipales y autonómicas y las generales en España? Todavía no hay una fecha concreta, aunque se pueden hacer algunas especulaciones al respecto. Las últimas municipales y autonómicas tuvieron lugar el 28 de mayo de 2023; si extrapolamos esta fecha al calendario de 2027, y teniendo en cuenta que se suelen celebrar en domingo, podríamos hablar de elecciones municipales y autonómicas el 23 o el 30 de mayo.

Con respecto a las elecciones generales, la legislación vigente impide a Sánchez alargar la legislatura más allá de agosto de 2027. Teniendo en cuenta que las anteriores tuvieron lugar un 23 de julio, el mandato actual finalizaría el mismo día de 2027. Si Sánchez no adelanta, el decreto de convocatoria podría publicarse a finales de junio, lo que pondría la fecha de las elecciones en agosto de 2027.

No obstante, es probable que el Gobierno adelante algo la convocatoria para que las elecciones generales no coincidan en el mes de vacaciones de los españoles por antonomasia, para tratar de favorecer la participación.

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