Qué es el 'territorio 30 minutos para "no morirse de asco" que propone el PSOE para Castilla y León

No es la primera vez que Martínez habla de estos territorios. Considera que hay que llevar a cabo una política no sólo social, sino económica estructural y territorial compleja, para hacer que los ciudadanos tengan acceso a todos sus derechos.

De cara a las elecciones de Castilla y León, los partidos que se presentan a las autonómicas ya han sacado su batería de propuestas y proyectos con el fin de convencer al electorado y recabar apoyos el día 15 de marzo. Entre ellos, está la propuesta de un 'territorio 30 minutos' que, en palabras del candidato del PSOE a la Junta, Carlos Martínez, garanticen "que no te vas a morir de asco" si vives en el medio rural de Castilla y León.

¿Pero qué es esta propuesta? Martínez, también alcalde de Soria, la ha desgranado en un encuentro que ha mantenido con las Juventudes Socialistas en Valladolid, donde ha ido respondiendo a las preguntas planteadas por los jóvenes en materias como la despoblación, el medio rural, la educación o la vivienda.

En este contexto, el candidato socialista a presidir las Cortes en Castilla y León se ha referido a la situación del medio rural de la región, en el que es necesario generar oportunidades no sólo desde el punto de vista económico, sino también de calidad de vida. "Para quedarte no puede ser sólo el frontón y el bar", ha declarado, sobre lo que se necesita para quedarse en los pueblos.

Hay que tener "acceso a la cultura", al margen de incentivos al relevo generacional. Y en esta reclamación de Martínez, que pide "hacer atractivo el territorio", al que las Administraciones "en demasiadas oportunidades" han dado la espalda, el socialista ha recordado que la política no sólo se hace "dentro de la M-30" o de las capitales de provincia, pidiendo un "desarrollo homogéneo" en todo el territorio y en todas las comarcas.

Ya el pasado mes de enero, el socialista apostó por la creación de estos 'territorios 30 minutos' en un Fórum Europa, recordando el concepto del urbanista Carlos Moreno, impulsor de la idea de las 'ciudades de 15 minutos', en las que los ciudadanos puedan disfrutar de servicios públicos igual que en las grandes urbes.

Para Martínez, esto supone que existan territorios en los que cualquier persona, viva donde viva, pueda acceder en un tiempo razonable a servicios esenciales, empleo, educación, sanidad y actividad económica. "Eso no significa que todo esté en todos los pueblos y en todos los lados, significa organizar el territorio con inteligencia, con nodos, con redes y escalas compartidas", aseguró en el foro.

"Durante años, Castilla y León ha sido leída como un territorio problema por la despoblación, el envejecimiento o la dispersión, pero puede y debe gobernarse como un territorio oportunidad", afirmó. En este sentido, Martínez apostó por romper con esas "trampas" —territorios que, en términos agregados, crecen pero no traducen ese crecimiento en bienestar y oportunidades y, por lo tanto, no son capaces de retener población— para "ordenar el territorio, reducir tiempos y ampliar oportunidades reales".

Así pues, explicó que los 'territorios de 30 minutos' no son una política social, sino económica estructural y territorial: "Se trata de una política que reduce costes, amplía mercados laborales reales y mejora la productividad del territorio introduciendo el derecho a la movilidad", defendió. En este contexto, habló de la importancia de la movilidad, que no sólo es el transporte sino la "posibilidad de acceder a los derechos de la ciudadanía".

"Cuando la movilidad funciona, una empresa puede instalarse, una persona mayor puede seguir viviendo en su entorno, una familia puede decidir quedarse y una persona que se fue puede plantearse volver. Para ello, Castilla y León necesita un plan de acción que garantice esa movilidad", avanzó y criticó la gestión del presidente de la Junta, el popular Alfonso Fernández Mañueco, porque "hoy reclamamos esto y llevamos 40 años pidiéndolo porque no existe". "La vivienda, los servicios públicos, la educación, la sanidad o la protección social no son políticas sectoriales aisladas. Son los pilares básicos que garantizan las oportunidades y por lo tanto, el derecho a quedarse y el derecho a volver", concluyó.

