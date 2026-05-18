Análisis tras el 17M
Antonio Maestre: "Juanma Moreno tiene una oportunidad para demostrar que esa pose de moderado no es solo una pose"
El periodista Antonio Maestre cree que si Vox no se abstiene y no deja gobernar a Moreno Bonilla solo, que es supuestamente lo que quiere el presidente popular, que vaya a repetición electoral. En el vídeo, los detalles.
"Creo que Juanma Moreno tiene la oportunidad perfecta para demostrar que esa pose suya de moderado, de que tiene un proyecto al margen de Vox, no es solo una pose", afirma el periodista y escritor Antonio Maestre apenas unas horas después de conocer los resultados electorales en Andalucía.
Juanma Moreno no ha conseguido la mayoría absoluta que le pronosticaban las encuestas (se quedó a dos escaños) y tendrá que depender una vez más de Vox. Moreno Bonilla insiste, de momento, "gobernar en solitario", pero ya admite que deberá "buscar acuerdos" con Vox, mientras que la extrema derecha ya agita la "prioridad nacional" ante un pacto con el PP: "Los sillones vendrán después de las políticas", ha afirmado el candidato de Vox en Andalucía, Manuel Gavira.
Porque, claro, "cuando todos ganan con mayoría absoluta no tienen que pactar ni acordar nada. Es muy fácil", añade Maestre. Pero él dice, Moreno Bonilla dice que tiene un proyecto al margen de Vox y considera que gobernar con Vox es un lío monumental", subraya el periodista.
Pues ahora, "tiene la oportunidad, al tener este gran resultado que tiene, para poder decidir: 'Voy solo y voy a gobernar solo'". Y en el caso de que Vox no se abstenga y no le deje gobernar solo, "pues repetición electoral", apunta y concluye Maestre.
