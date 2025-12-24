¿Algo se mueve en el PSOE? El exministro Jordi Sevilla prepara un manifiesto para crear una alternativa a la "podemización" de Sánchez

¿Qué ha dicho? "Miro a mi Gobierno, digo, pero ¿qué estáis haciendo? ¿En qué estáis? Y entonces están en las cosas de Puigdemont, en las cosas de Podemos, en las cosas de otros, menos en las cosas de la socialdemocracia", ha asegurado Sevilla.

El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha anunciado en una entrevista con Europa Press que en enero presentará un manifiesto con el que el movimiento que lidera pretende dar comienzo la preparación de una alternativa socialdemócrata en el PSOE que pueda sustituir la actual deriva 'podemita' que en su opinión, ha adoptado su partido con el liderazgo de Pedro Sánchez.

Sevilla ha explicado que cuando inició este proceso tenía en mente lanzar una "recuperación para la socialdemocracia del PSOE", que hasta ahora ha sido la "tradición" del partido y ha dado buenos resultados. En este punto, ha querido recalcar que el PSOE es su partido y no pretende, como le han acusado, "montar otro tipo de partido", ni se ha pasado al PP.

"Siempre habrá algún tonto o tonta que diga eso, pero no es eso", ha querido precisar. Ahora está trabajando con la idea de sacar un manifiesto después de las fiestas navideñas que será la base para ir creando esa alternativa que propone.

El manifiesto será un "documento inicial de declaración de principios", donde explícitamente quiere que aparezca que "el objetivo de todo esto es recuperar al PSOE para una política socialdemócrata" porque cree que llevan unos cuantos años haciendo política más "populista" que socialdemócrata.

"Estoy intentando que en torno a ese manifiesto haya un número suficiente de voces experimentadas y valoradas dentro del PSOE", pero también "con voces jóvenes que están queriendo luchar todavía por su futuro político y por el futuro político de España", ha expuesto el exministro.

Para ello está hablando con "mucha gente" y nota que hay "receptividad". No obstante, admite que también hay mucha "prevención" porque aunque asegura que las personas con las que ha contactado ven la situación como la ve él, algunas no tienen claro que sea el momento para empezar a plantearlo, ya que hay mucha "resignación" y gente "tirando la toalla" porque ha perdido la ilusión.

Las derrotas electorales irán "moviendo el terreno"

Pero admite que "estas cosas necesitan su tiempo" y para recuperar la ilusión de sus compañeros quiere presentar esta alternativa "en positivo", que "eche a rodar una bola de nieve" y que vaya creciendo "conforme pase el tiempo" y se plasme en un proyecto que dure "como mínimo hasta el Congreso" del partido.

Cree que todavía hay "demasiadas incógnitas" como para tomar decisiones "tajantes" ahora. Por ello, quiere ir viendo y tomándolas "por lo menos quincenal o mensualmente, en función de cómo vaya evolucionando" la situación.

De hecho, está convencido de que los resultados de las convocatorias electorales, la derrota en Extremadura, y las siguientes elecciones autonómicas -Aragón, Castilla y León y Andalucía- van a ir "moviendo el terreno, van a ir cambiando las percepciones, las urgencias".

A ello, añade, está por ver cómo se gestiona el cambio de María Jesús Montero en la Vicepresidencia primera y su resultado en las elecciones andaluzas. En su opinión, no sería lo mismo una derrota de la vicepresidenta primera que la de un candidato poco conocido como el de Extremadura.

No obstante, Jordi Sevilla dice ser "muy pragmático": "Si nos plantamos en el verano y esto no ha tirado para adelante" dirá "adiós muy buenas". Sería, ha dicho, "otro intento fallido de hacer algo y santas pascual". "Yo no vivo de esto ni voy a vivir de esto", ha recalcado.

No pretende un enfrentaimiento entre viejos y jóvenes

En cualquier caso, el exministro ha tenido claro desde el principio que tampoco pretende que esto se convierta en un enfrentamiento entre los jóvenes y los viejos como ocurrió en Suresnes. "Los jóvenes de Suresnes se cargaron en el sentido político a los viejos de Suresnes. No me gustaría que ahora fuera que los viejos de ahora quieren volver. No, no, esa dinámica a mí no me parece que sea la correcta", ha advertido por que lo que pretende es que sean los jóvenes los que "tiren del carro".

Así, ha explicado que este planteamiento de crear una "alternativa socialdemócrata" en el PSOE se debe a que esta formación se ha 'podemizado' desde que Pedro Sánchez se dio el "abrazo" con Pablo Iglesias, pactaron el Gobierno de coalición y han dejado de aplicar políticas socialdemócratas.

Además, asegura que "éste no es el Sánchez" con el que él trabajó y critica que haya cedido a aprobar la "amnistía" -"lo hizo Sánchez por su cuenta de la noche a la mañana"- cuando la había rechazado o a los pactos con Bildu, una formación con la que dice no tener "nada que ver".

Estructura del club de fans de Pedro Sánchez

También se muestra contrario a que ahora su partido se asiente sobre una estructura de "club de fans" de Pedro Sánchez, al que advierte de que éstas "dejan de ser el club de fans al día siguiente" como les pasó a Felipe González y Zapatero, según su recuerdo.

En este sentido, critica que no haya contrapesos ni en el Comité Federal, ni en la Ejecutiva ni tampoco en las federaciones porque Pedro Sánchez ha colocado ministros para "controlarlas". "Eso es una situación, algunos le llaman de cesarismo, que no habíamos visto nunca en un partido socialdemócrata", ha señalado, al tiempo que hace cierta autocrítica al recordar que los que, como él, defendían las primarias nunca se les ocurrió la posibilidad de que hubiera un secretario general "sin ningún contrapeso".

Un movimiento en lugar de una corriente interna

Ante esta situación, Jordi Sevilla había lanzado primero la idea de crear una corriente interna en el PSOE -la de Izquierda Socialista es la única que existe- pero admite que "las condiciones para crear esta corriente interna no están hechas para hacerlo fácil, sino que todo lo contrario".

Tras hablar con muchos compañeros se dio cuenta de que buena parte del público objetivo al que se quiere dirigir con este "proyecto de recuperar al PSOE para la socialdemocracia", ohabía abandonado el partido, o había sido expulsado o son votantes y simpatizantes que nunca han militado.

Por ello, optó por ampliar el objetivo y convertirlo en un movimiento para militantes y simpatizantes, con la idea de no ir "contra nadie" sino que el planteamiento es "a favor de recuperar la socialdemocracia para el PSOE, y por tanto recuperar un proyecto ilusionante". Un proyecto, ha añadido, que aspira a ser "mayoritario en el país".

"Si funciona lo que yo tengo en la cabeza, vamos a ir discutiendo y ofreciendo propuestas y alternativas a los principales problemas del país, como por ejemplo la pobreza infantil", ha expuesto antes de mostrar su indignación por que España sea uno de los países de la UE con una tasa mayor.

"Miro a mi Gobierno, digo, pero ¿qué estáis haciendo? ¿En qué estáis? Y entonces están en las cosas de Puigdemont, en las cosas de Podemos, en las cosas de otros, menos en las cosas de la socialdemocracia", ha exclamado.

"A quien más ha rentado este Gobierno es a las rentas del capital"

De hecho, asegura que a quien "más le ha rentado este Gobierno es a las rentas del capital, a los más ricos", utilizando así la misma expresión que Pedro Sánchez cuando dijo que a la gente le "renta" este Gobierno.

En opinión de Jordi Sevilla, solo en tercer lugar han crecido las rentas salariales, perjudicadas en parte también por la subida de los impuestos al no deflactar la tarifa del IRPF. Recuerda que el Ibex 35 está yendo mejor que nunca en España y está convencido de que un gobierno socialdemócrata se alegraría de ello porque con ese dinero "reparte y acaba con la pobreza infantil". Sin embargo, lamenta que eso no esté sucediendo.

