El PSOE conserva el diputado número 18 en Extremadura tras el recuento del voto exterior y la gestora descarta la idea de la abstención

Los detalles Los socialistas mantienen el escaño que estaba en juego en Cáceres, al que optaba el PP en caso de recortar 244 votos en el CERA.

El recuento de una mesa electoral en el Colegio Suárez Somonte en MéridaEl recuento de una mesa electoral en el Colegio Suárez Somonte en MéridaAgencia EFE
El PSOE conserva el último diputado que estaba en juego en la provincia de Cáceres, el número 18 de la formación en la Asamblea extremeña, tras el recuento del voto de residentes en el extranjero, el llamado voto CERA, de los comicios autonómicos del pasado 21 de diciembre.

De esta forma, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín se mantendrá como diputada al conservar los socialistas el octavo escaño por la circunscripción cacereña, que estaba en disputa por tan solo 244 votos con el PP, evitando que María Guardiola rompa la barrera simbólica de los 30 escaños.

Según los datos de las Juntas Electorales, responsables de contabilizar este viernes el voto CERA y realizar el escrutinio general definitivo, el PSOE habría obtenido el mayor respaldo de residentes en el extranjero (629 votos) frente al PP (482), Vox (336) y Unidas por Extremadura (300).

El PSOE también gana en el voto exterior en Badajoz

La victoria simbólica del PSOE en el voto exterior en Cáceres también se replica en la provincia de Badajoz, donde Miguel Ángel Gallardo ha sido el candidato más votado, aunque en este caso, no había ningún escaño en juego debido a la distancia entre los socialistas y el resto de formaciones. En la más poblada de las dos provincias extremeñas, el recuento del CERA 312 votos al PSOE, 203 al PP, 176 a Vox y 157 a Unidas por Extremadura, además de 17 nulos y 5 en blanco.

De los 860.375 extremeños que tenían derecho a voto el pasado 21 de diciembre, 30.610 residían en el exterior, 1.800 más que en las anteriores elecciones, y menos de mil han participado en los comicios.

La gestora descarta la abstención en la investidura de Guardiola

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que comparte la valoración de la vicesecretaria general del partido y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, sobre las causas del mal resultado electoral, que había asegurado que "se explican bien por la situación concreta que se vivía en Extremadura a raíz de la imputación" del candidato socialista a la Presidencia, Miguel Ángel Gallardo. Al ser preguntado al respecto, Quintana ha asegurado en declaraciones a Canal Extremadura que "María Jesús Montero es una persona relevante en este partido, y yo, con lo que ha dicho, estoy de acuerdo".

