¿Qué pide la sociedad de Castilla y León al Gobierno que salga de estas elecciones?

El domingo 15 de marzo se celebran elecciones autonómicas en Castilla y León, las primeras que tienen lugar en España dentro de su calendario ordinario. ¿Qué pide la sociedad castellano y leonesa de cara al nuevo Gobierno?

El 15 de marzo se celebran elecciones autonómicas en Castilla y León, las primeras que tienen lugar en 2026 dentro de su calendario ordinario —las de Aragón, de febrero, fueron anticipadas— y como ocurre en cada convocatoria, la sociedad castellano y leonesa actualiza su catálogo de urgencias dirigido a quien vaya gobernar tras lo que decidan las urnas: cientos de medidas, una buena parte viejas, que convergen en la mejora de los servicios públicos, el freno a la despoblación y la defensa de sectores estratégicos y de los colectivos ciudadanos más vulnerables.

Una de las señas de Castilla y León es su Diálogo Social, con la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CCOO como actores principales y el recorte que sufrió esa concertación entre el 2022 y el 2024, con el gobierno PP-Vox en la comunidad, como telón de fondo. En esa línea, CCOO ha presentado 135 medidas y reclamado un "cordón democrático" contra los partidos de extrema derecha para evitar la "pérdida de derechos" y una "involución" económica y social de la región, ya que la presencia de la "ultraderecha" en los gobiernos significa un retroceso para "la clase trabajadora, las mujeres y las personas más vulnerables".

Desde UGT se ha pedido un proyecto a largo plazo que sitúe a la sociedad de esa comunidad en las "antípodas" del panorama actual: que cuente con todos los actores para que sea atractiva, despliegue medidas para aumentar la población; ponga final a la fuga del talento o posibilite una redistribución de la riqueza.

La patronal CEOE Castilla y León ha presentado 175 propuestas que coinciden en la retención del talento o el refuerzo del Diálogo Social como herramienta de estabilidad y concertación; y además una política energética que mejore la inversión en la comunidad, la lucha contra el absentismo laboral y medidas de financiación empresarial, desarrollo rural, internacionalización o igualdad.

El sector primario, muy presente

Las organizaciones agrarias están muy presentes y activas a la hora de hacer llegar sus planteamientos electorales, con el rechazo al acuerdo de Mercosur y a la nueva PAC (Política Agraria Común) como elemento compartido. Las opas reclaman rapidez en el relevo generacional, garantizar que se cubran los costes de producción, que se hable de los problemas de Castilla y León y no se traslade la polarización actual de la mala política nacional o se debata sobre propuestas concretas para garantizar rentabilidad a las explotaciones agrarias para que se pueda quedar gente joven en el campo.

Y demandan una Consejería que sea potente y prioritaria que asuma el control de fauna o gestión del agua, con al menos el presupuesto que tuvo en el 2009: 670 millones de fondos propios

La discapacidad y la migración

En el documento elaborado por CERMI Castilla y León de cara a los comicios se plantea impulsar una Ley de Derechos e Inclusión Social que otorgue carácter exigible a los derechos del colectivo, crear una Comisión Parlamentaria permanente sobre discapacidad en las Cortes de Castilla y León y reforzar el diálogo civil como herramienta esencial de gobernanza.

Y desde ACCEM se demanda que se recoja la importancia de la población migrante para el desarrollo de Castilla y León, y que no se les use para generar discursos de odio; y contar con un nuevo plan estratégico de cohesión social con las personas inmigrantes y la convivencia intercultural y se recupere el Consejo Regional de Inmigración que desapareció con Vox.

La sanidad en el foco de todos

Los servicios sanitarios son un foco principal en estos comicios, con más de una docena de plataformas en ciudades y comarcas que demandan una sanidad pública de calidad y para todos, con más médicos y menos listas de espera, sin externalizaciones ni conciertos. La Asociación Española Contra el Cáncer pide que el cáncer sea una prioridad en la agenda política, garantizar una atención integral y con equidad, detección precoz y acceso a diagnósticos y tratamientos rápido, y que se actualice la normativa autonómica para elevar las barreras de consumo de tabaco o cigarrillos electrónicos, generando espacios libres de humo y restringiendo la publicidad.

Desde la asociación el Defensor del Paciente se han urgido medidas para "parar las desviaciones de pacientes a la privada", que todo el dinero que se transfiere del Gobierno central en sanidad o dependencia sea para potenciar medios y personal; que se denuncien conciertos con la privada que discriminen a sus pacientes más costosos por sus patologías.

El feminismo y derechos

En cuanto al avance de la igualdad en la comunidad, la coordinadora de Mujeres de Valladolid ha urgido que no haya discursos de odio en las instituciones y hacia el movimiento feminista y de cualquier otra índole, que banalizan y naturalizan comportamientos violentos y machistas, o cuestionan derechos ya consolidados como al aborto.

Y han demandado que se tramite la reforma de la ley de violencia de género de Castilla y León; que se haga un esfuerzo para proteger y blindar los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. La Fundación Triángulo Castilla y León ha incidido en que tras más de tres intentos y varias legislaturas, es prioritario que se tramite con urgencia la ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la comunidad.

