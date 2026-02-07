Las elecciones autonómicas de Aragón de este domingo, en cifras

Unos operarios tapan las ventanas de una salita para preparar una cabina electoral en una imagen de archivo

El coste de las elecciones autonómicas es de 10 millones de euros. Del número de candidatos al de papeletas impresas para el proceso electoral, estas son todas las cifras de las elecciones de Aragón:

Con la mirada puesta en lo que ocurrió en Extremadura, en lo que dicen las encuestas y en lo que podría pasar en el resto de España tienen lugar este domingo unas elecciones autonómicas que estaba previstas inicialmente para 2027, cuando Jorge Azcón (PP) agotaría legislatura. De cara al 8F, estas son las cifras de las elecciones en Aragón:

¿Cuántas personas votan en estas elecciones?

1.036.326 personas conforman el censo electoral . De ellas, 991.892 residen en Aragón y 44.433 corresponden al censo de españoles en el extranjero (CERA) en 130 países.

. De ellas, 991.892 residen en Aragón y 44.433 corresponden al censo de españoles en el extranjero (CERA) en 130 países. 32.891 son los jóvenes que podrán votar por primera vez en unas elecciones autonómicas.

que podrán en unas elecciones autonómicas. De estas, 20.722 podrán ejercer su derecho por primera vez por haber cumplido 18 años desde el 9 de junio de 2024, cuando se celebraron elecciones europeas .

. En total, son 731 son los municipios de Aragón en los que se celebran las elecciones.

238 de los municipios de Aragón tienen menos de cien votantes censados . Almohaja, en Teruel, es el pueblo con menos electores, con 13.

. Almohaja, en Teruel, es el pueblo con menos electores, con 13. 19 son las localidades aragonesas con un censo que supera las 5.000 personas: nueve en la provincia de Zaragoza, siete en la de Huesca y tres en la de Teruel.

Proceso electoral

999 locales electorales (256 en Huesca, 275 en Teruel y 468 en Zaragoza).

2.213 mesas electorales (403 en Huesca, 328 en Teruel y 1.482 en Zaragoza).

Se han imprimido 15 millones de papeletas .

. 78 medios de comunicación han pedido acceso al repositorio de datos.

Personal implicado en el proceso electoral

9.000 personas colaborarán durante el proceso electoral en Aragón.

6.639 ciudadanos integrarán las mesas como titulares.

La dieta que perciben los miembros de las mesas es de 70 euros .

. 1.300 representantes de la administración trabajarán el 8F.

Se han contabilizado 59 peticiones de voto accesible en braille.

La jornada electoral tiene un coste de 10 millones de euros: 4,5 millones se destinan al centro de datos y procesamiento de la información.

Candidaturas de las elecciones de Aragón

67 son los diputados que se eligen (35 por Zaragoza, 18 por Huesca y 14 por Teruel).

14 partidos políticos concurren por la provincia de Zaragoza, 14 por la de Huesca y 12 por la de Teruel.

por la provincia de Zaragoza, 14 por la de Huesca y 12 por la de Teruel. 908 son los candidatos a ocupar un escaño en las Cortes de Aragón, la mitad mujeres.

Calendario electoral de Aragón

8 de febrero : día de elecciones. La jornada de votación es desde las 9:00 horas a las 20:00h. Los primeros resultados del escrutinio se conocerán sobre las 21:30 horas.

: día de elecciones. La jornada de votación es desde las 9:00 horas a las 20:00h. Los primeros resultados del escrutinio se conocerán sobre las 21:30 horas. Del 13 al 16 de febrero : escrutinio general por las juntas electorales provinciales.

: escrutinio general por las juntas electorales provinciales. Del 15 a 25 de febrero : proclamación de electos por las juntas electorales provinciales.

: proclamación de electos por las juntas electorales provinciales. 3 de marzo: constitución de las Cortes de Aragón.

