Azcón llama a votar para que las elecciones tengan "un eco nacional" mientras Alegría recuerda que Aragón "se juega su futuro"

Los detalles Los principales candidatos han madrugado para acudir a las urnas y llamar a la participación en una jornada electoral en Aragón que puede ser un adelanto de las generales. Internamente, en el PP se hacen ya a la idea de que tendrán que entenderse con Vox.

En las elecciones autonómicas de Aragón, los candidatos han llamado a la participación ciudadana. Jorge Azcón, del PP, ha destacado la importancia de que las elecciones tengan un "eco nacional" y ha evitado especular sobre la subida de Vox. Pilar Alegría, del PSOE, ha enfatizado que se decide el presente y futuro de Aragón. Desde IU, Abengochea ha alertado sobre el riesgo de "involución democrática" si no se vota. Jorge Pueyo, de CHA, ha pedido votar "a favor de Aragón". Tomás Guitarte, de Existe, ha exhortado a no dejar de votar por "cuatro gotas de lluvia". Alejandro Nolasco, de Vox, ha votado con un llamado a aprovechar la "oportunidad histórica". María Goikoetxea, de Podemos-Alianza Verde, ha animado a votar con "ilusión y esperanza" para frenar a la extrema derecha.

El candidato del PP a la reelección como presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha madrugado para votar en su colegio electoral, dónde ha apelado a los aragoneses a movilizarse para que las elecciones autonómicas tengan "un eco nacional". Azcón ha rechazado hacer "análisis políticos" sobre la posible subida de Vox –que le impediría lograr la mayoría suficiente que buscaba cuando adelantó las elecciones– y se ha dirigido a los aragoneses para recordarles que "tienen la oportunidad de expresar su opinión" y que se escuche en toda España, dado que es la primera vez que Aragón va a las urnas en solitario.

"Es importantísimo que hoy, que es el día que tenemos la oportunidad de hablar y de decir lo que pensamos, lo aprovechemos", ha añadido Azcón apuntando a la gran afluencia de medios de comunicación de ámbito nacional.

Zaragoza ha amanecido con sol y temperaturas amables, lo que siempre facilita la participación. No obstante, las fuentes consultadas en el PP se hacen ya a la idea de que tendrán que entenderse otra vez con los de Santiago Abascal ante su previsible subida en las urnas. Los sondeos internos reflejan un ligero avance del PP que, sumado a un posible retroceso de Existe y la desaparición del Partido Aragonés, imposibilita esa mayoría que ansiaba Azcón cuando convocó elecciones.

Alegría (PSOE): "Lo que hoy decidimos es el presente y el futuro de Aragón"

Muy madrugadora también, la candidata socialista, Pilar Alegría, ha animado a la ciudadanía a la participación porque hoy se decide, ha dicho, el futuro de la región.

"Que nadie se quede en casa porque lo que hoy decidimos es el presente y el futuro de Aragón", ha enfatizado. En una jornada tan "importante" ha hecho, por tanto, un llamamiento "a la movilización, participación y responsabilidad por parte de todos los aragoneses".

Abengochea (IU) llama a votar con dignidad ante el riesgo de "involución democrática"

La cabeza de lista de IU en las elecciones de este domingo ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a votar y sortear así el riesgo de "involución democrática" que percibe.

Tras ejercer ella misma su derecho en el colegio Parque Venecia de Zaragoza, la candidata he dicho a los medios que es necesario, "hoy más que nunca, no dar ningún derecho por sentado". Y en concreto, el derecho al voto, ha recordado, se consiguió "con el esfuerzo y las vidas de muchísima gente", por lo que este domingo "es imprescindible que todo el mundo salga a votar".

"Este derecho podemos perderlo, estamos en riesgo de involución democrática y si te quedas en casa les das alas a quienes quieren quitarlo y llevarnos a una España y un Aragón en blanco y negro", ha enfatizado.

Abengochea ha insistido en que "no hay nada decidido todavía" y ha pedido que la gente salga a votar "con dignidad e ilusión".

Jorge Pueyo (CHA) llama a la participación y a "votar a favor de Aragón"

El candidato de Chunta Aragonesista (CHA) a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha llamado a la participación a la ciudadanía en las elecciones de este domingo y a votar "a favor de Aragón", porque hoy la comunidad "se la juega".

Pueyo ha votado en su pueblo, Fonz (Huesca), en una jornada que ha considerado "muy ilusionante" y de la que ha destacado que "la gente está respondiendo". "Estamos muy contentos", ha dicho, por lo que ha reiterado su llamamiento a la participación para ser "parte de este día histórico".

Guitarte (Existe) exhorta a no dejar de votar "por cuatro gotas de lluvia"

El candidato de la Coalición Existe a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, ha exhortado a los turolenses y aragoneses a salir a votar, porque "este derecho no podemos dejarlo pasar por cuatro gotas de lluvia".

"Un día como hoy, lo que procede es animar a todos los ciudadanos a que salgan a votar, a todos los turolenses, a todos los aragoneses. El voto es uno de los principales recursos que como ciudadanos tenemos, y ejercer este derecho no podemos dejarlo pasar por cuatro gotas de lluvia", ha reflexionado.

"La verdad es que hoy decidimos cuál es el futuro de la provincia de Teruel, decidimos cuál es el futuro de Aragón, y es muy importante que se cuente con nuestro voto", ha subrayado el exdiputado de Teruel Existe en el Congreso.

Nolasco (Vox), último candidato en votar

El candidato de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha sido el último candidato en votar en las elecciones aragonesas. Ha sido en el CEIP Miguel Vallés de Teruel, desde donde ha llamado a votar "ante una oportunidad histórica".

Goikoetxea anima a votar con "ilusión y esperanza"

La candidata de Podemos-Alianza Verde para la Presidencia del Gobierno de Aragón, María Goikoetxea, ha animado a votar "con ilusión" y "con la esperanza y la certeza de que otro Aragón es posible".

La candidata de la formación morada ha animado a los aragoneses a participar en las elecciones autonómicas con la "esperanza" de que es posible un Aragón "que mantenga los servicios públicos", en el que la vivienda sea "una prioridad" y donde "los fondos buitre y las multinacionales" estén alejados de sus recursos naturales.

Goikoetxea ha insistido en su llamamiento a la participación al afirmar que "cada voto cuenta para frenar a la extrema derecha".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.