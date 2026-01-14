¿Hasta cuándo se podrán conocer los datos de las encuestas electorales en Aragón?

¿Hasta cuándo se podrán conocer las encuestas de las elecciones de Aragón? Este será el último día

Las previsiones sobre la decisión de los aragoneses y aragonesas de cara a sus próximas elecciones autonómicas deben cumplir con la ley electoral y existen varios días en los que no podremos conocer el resultado de los sondeos.

En menos de un mes los aragoneses y aragonesas acudirán a las urnas para elegir nuevo presidente o presidenta de la autonomía. El próximo 8 de febrero de 2026 (para aportar aires electorales al nuevo año) los colegios electorales se abrirán en Huezca, Zaragoza y Teruel a la espera de nuevos votos y, para hacernos a la idea del resultado que deparará la noche del segundo domingo de febrero, tenemos las encuestas.

Unas encuestas y sondeos de las elecciones autonómicas de Aragón que ya hemos ido conociendo desde finales de enero. Los datos obtenidos hasta el momento apuntan a la misma dirección que Extremadura: suben las derechas, bajan las izquierdas. Los partidos regionalistas de Aragón y PSOE perderían apoyo de cara al 8-F, junto a un PP y Vox que podrían sumar 8 puntos unidos, todo ello después de que el gobierno aragonés convocase elecciones anticipadas al fracasar el último intento de pacto de Azcón con Vox.

Aún queda tiempo para conocer cómo avanza la previsión de voto en la región e iremos conociendo si los datos de estas primeras encuestas se mantienen o cambian en las próximas semanas. Pero llegará el día en que dejemos de conocer estos datos para respetar la reflexión personal de cada elector o electora, evitando así la posible manipulación de su decisión final.

Este es el último día en que pueden publicarse encuestas

Como sucede en todo período de elecciones, las encuestas se someten bajo ley electoral. La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General es la que establece la normativa y los plazos de publicación de dichas encuestas.

De obligado cumplimiento, la ley establece en su artículo 69 el tiempo en que queda prohibida la publicación de cualquier sondeo y se dirige directamente a los medios de comunicación: "durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión o reproducción de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación."

Es decir, puesto que las elecciones autonómicas de Aragón en 2026 se celebrarán el día 8 de febrero, el último día para publicar encuestas y sondeos electorales será el lunes 2 de febrero.

Prohibido publicar sondeos, pero no realizarlos

A partir del día 3 y hasta la noche del 8 de febrero no se podrán publicar datos de sondeos, ¡pero no estará prohibido realizarlos! La ley del Régimen Electoral General no especifica que esté prohibido realizar encuestas en estos días sagrados, siempre y cuando sus resultados se guarden para después del tiempo de votación.

Los muestreos pueden seguir realizándose del 3 al 7 de febrero (incluso tenemos encuestas a pie de urna) y sus resultados podrán publicarse tras el cierre de los colegios electorales, respetando así el calendario del proceso electoral.

