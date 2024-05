La jornada electoral del 12M avanza y cada vez quedan menos horas para poder acudir a votar en las elecciones catalanas. Los colegios cerrarán a las 20:00 horas, dejando votar a las personas que se encuentren ya dentro de ellos a esa hora. Sin embargo, las indecencias en Rodalies han provocado que algunas formaciones pidan a la Junta Electoral General que se amplíe el plazo para depositar los votos. Aunque no todos los candidatos se han pronunciado en este sentido, sí que han denunciado la situación del transporte en Cataluña a la salida de los colegios electorales. Junts prevé pedir a las cuatro juntas electorales provinciales una solicitud de ampliación de la jornada.

En cuanto a Esquerra, prevé pedirlo a la Junta Provincial de Barcelona y a la de Tarragona. Pero todavía no se conoce la resolución de ambos órganos. Entonces, por el momento los centros electorales cerrarán sus puertas para iniciar el recuento de votos. Antes, se conocerá el segundo dato de participación a las 18:00 horas que corroborará si realmente ha aumentado respecto a los últimos comicios. Los primeros números han registrado un incremento de cuatro puntos respecto a los comicios de 2021. Dejando de lado la participación, los votantes y candidatos esperan ansiosos el momento en el que inicie el recuento de votos y se empiecen a desgranar los resultados. Esto será en torno a las 22:30 horas de la noche.

Hasta entonces, los únicos resultados que se tienen son los que auguran las encuestas de las últimas semanas. Estos sondeos dibujan que Salvador Illa (PSC) sería el candidato con más votos. El segundo puesto estaría disputado por ERC y Junts+. Hay sondeos que auguran que el primero conseguirá más votos y viceversa. En cualquier caso, el PP de Fernández si que recuperaría fuerza, según coinciden las encuestas. Otro punto que comparten es la situación de Ciudadanos tras el 12M. La formación podría llegar a desaparecer del Parlament.

Cuándo se conocen los resultados definitivos

Aunque el día de las elecciones hay un recuento de votos, no es el definitivo. Se trata de un escrutinio de carácter provisional. ¿Por qué? El escrutinio no es definitivo hasta unos días después, cuando se incorpora el voto CERA. Es decir, se vuelven a contabilizar todas las papeletas y es precisamente de este recuento del que sale el escrutinio definitivo de las elecciones, el que después se publica en los boletines oficiales. Este desglose de votos es el que reparte realmente los escaños del Parlament entre las formaciones que se presentan a los comicios. Si bien cabe reconocer que no suele ser diferentes al recuento provisional.