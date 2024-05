"Depender exclusivamente de las encuestas puede ser fatal en cualquier campaña política": con estas palabras, el profesor, consultor y experto en marketing político Benlly Hidalgo explicaba a laSexta recientemente que los partidos políticos no deberían dejarse llevar mientras las encuestas les auguran buenos resultados. Incluso el actual president de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), advirtió días antes del 12M, durante 'El Debat' electoral organizado por esta cadena, al candidato socialista y exministro de Sanidad, Salvador Illa, que encabeza prácticamente todos los sondeos. "Vigile que no se le vaya a quedar cara de Feijóo".

Con estas palabras, Aragonès sólo le avisaba de no confiarse por los resultados de las encuestas, porque todo puede cambiar y hay que "tener respeto por los electores". "El poder de las encuestas en la política es innegablemente amplio y profundo. No sólo muestran lo que la gente piensa, sino también lo que tienen que decir sobre las opiniones y creencias del público en general", explicaba Hidalgo. Pero también aseguraba que lo importante para tener éxito es estudiar y analizar los datos de esos sondeos para adaptar las estrategias políticas hasta el día de las elecciones.

Con la campaña finalizada y la jornada de reflexión cerrada, ya no hay margen para estrategias. Sólo queda esperar a que los 5,7 millones de votantes catalanes elijan a sus candidatos y, una vez que finalice el escrutinio, empecemos a ver cuáles están siendo los resultados de este 12M. Pero en función de las últimas encuestas, ¿podemos saber quién va a ganar? No, podemos saber a quién miles de encuestados dijeron, en diferentes momentos de la precampaña y campaña electoral, a quién iban a votar. Hay que tener en cuenta que el momento en el que se realiza la encuesta la respuesta puede variar —habrá votantes que no optarían por Junts+, por ejemplo, hasta que Carles Puigdemont confirmó que se presentaría—, pero hay electores que cambian su voto después o, directamente, prefieren no decir exactamente a quién votarán.

Lo que sí dicen las encuestas

El último día en el que se publicaron encuestas fue el 6 de mayo: los últimos cinco días antes del 12M, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe la difusión de encuestas con el fin de no influir en la decisión del electorado. Hasta entonces, todas las encuestas sin excepción auguraban a un único ganador: Salvador Illa (PSC). A diferencia de lo que ocurrió en País Vasco, donde algunas encuestas apuntaban a la victoria del PNV y otras, a la de EH Bildu —al final empataron en escaños, con unos 30.000 votos de diferencia—, todos los sondeos de las elecciones catalanas adelantan que el Partido Socialista será el más votado.

Además de la pugna entre ERC y Junts+ por colocarse como segunda fuerza política, algo en lo que parecen estar de acuerdo todos los sondeos es en que el Partido Popular (PP), con Alejandro Fernández a la cabeza, recuperará algo de fuerza y triplicará sus resultados. Lo cierto es que en estas elecciones, Ciutadans (Cs), que en 2017 se convirtió en el partido más votado de la región, se espera que prácticamente desaparezca del hemiciclo; razón por la cual el votante ha ido 'migrando' su apoyo hacia otras formaciones conservadoras en Cataluña. De los tres escaños que obtuvo en 2021, podría llegar a tener entre 11 y 13.

La doble extrema derecha en Cataluña, según las encuestas

En estas elecciones se presentan varios partidos de extrema derecha, aunque uno de ellos (Vox) ya tiene una considerable representación en el Parlamento. El otro partido ultraderechista relevante es Aliança Catalana, la formación que fundó la alcaldesa de Ripoll , Sílvia Oriols, después de abandonar el también de extrema derecha Front Nacional de Catalunya. Su relevancia radica en que prácticamente todas las encuestas en campaña y precampaña auguran la irrupción de este partido en el hemiciclo catalán, aunque con una representación menor, pero significativa: hasta tres escaños podrían llevarse desde el partido del independentismo más radical hacia la derecha.

¿Qué dice el CIS de las elecciones en Cataluña?

Prácticamente todas las encuestas y sondeos son elaborados por institutos demoscópicos privados, que realizan sus entrevistas a petición de distintos medios. No obstante, también están las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que han ido evaluando la tendencia de voto de cara a estas elecciones catalanas. A cinco días del cierre de campaña electoral (y sí, también el último día que se podían publicar encuestas), el CIS publicó los resultados de uno de sus sondeos, elaborado entre el 24 y el 30 de abril, con las respuestas de 4.051 entrevistados.

Según este barómetro, el PSC de Illa lograría sumar entre el 29,8% y el 33,2% de votos, a más de 10 puntos de Junts y ERC. La coalición de Puigdemont se quedaría como segunda fuerza y alcanzaría entre el 15,4 y el 18,1% , mientras que ERC se acerca con el 15,2 y el 17,9%. La suma de los partidos independentistas se aleja de la necesaria para obtener la mayoría necesaria para investir a algunos de sus candidatos. Por otro lado, el Partido Popular sería cuarta fuerza con una estimación entre 9,6% y el 11,9% y Vox se quedaría entre el 5,8% y el 7,5% de estimación en porcentaje de voto. La misma encuesta da para Comuns Sumar entre el 5% y el 6,7%, mientras que la CUP se haría con entre un 3,2% y un 4,6%. Aliança Catalana conseguiría entre el 3% y 4,4 %.