Las elecciones que se celebran hoy en Cataluña prometen arrojar un endiablado escenario para pactar tras el 12M, en medio de vetos cruzados entre los candidatos y bajo el fantasma de la repetición electoral. La campaña llegó a su fin con el candidato socialista, Salvador Illa, a la cabeza de todas las encuestas , mientras Junts y Esquerra siguen en la pugna por liderar el espacio independentista, aunque con ventaja para Carles Puigdemont.

En este contexto, sabedor de las dificultades que enfrentará para pactar, el candidato socialista reiteró el viernes en Al Rojo Vivo su intención de "asumir su responsabilidad" si el resultado de las urnas le es favorable y presentarse a la investidura. "Voy a pedir que no me bloqueen", ha avanzado Illa, que sin embargo ve "evidente" la distancia que le separa de Puigdemont: "Antes que hacerme presidente, dejará la política", ha aseverado. No obstante, el candidato del PSC no descarta llegar a acuerdos con Junts+ en el futuro, aunque no sean de gobierno, una puerta que abre a todos los partidos, con los "discursos de odio" de Vox y Aliança Catalana como única línea roja.