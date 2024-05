Pere Aragonès busca revalidar el cargo de president del Parlament catalán de la mano de ERC el próximo domingo 12 de mayo. Desde el inicio de la campaña electoral, el pasado 26 de abril, Aragonés ha insistido en que la extrema derecha "no tiene cabida" en Cataluña y ha instado a los ciudadanos a "no despistarse", porque la "carrerilla" necesaria para lograr un referéndum puede verse "dilapidada" si se el independentismo da espacio a discursos de odio. Para el candidato solo hay una opción para que los avances logrados no peligren, su partido, a pesar de que las encuestas le auguren una bajada de apoyos. En cuanto a su socio en el parlament, el PSC, cree que no sería capaz de enfrentarse al Gobierno Central en materia de financiación. En este ámbito, plantea la gestión del 100% de los impuestos para que, después, la Generalitat pagara al Estado por los servicios que presta en Catalunya y "una cuota de solidaridad" que por ahora no se sabe a cuanto ascendería.

Referéndum y financiación

Este es uno de los puntos que recoge las 168 página del programa electoral de la formación, que parte de un lema: "Al lado de la gente, al lado de Cataluña". El financiamiento se recoge en el segundo punto del resumen en el que se plantea que "la Generalitat de Cataluña recaude y gestione todos los impuestos, con plena capacidad normativa para regularlos, con el objetivo

de erradicar el déficit fiscal que ahoga las finanzas de la Generalitat y no permite disponer de todos los recursos que merece y necesita la ciudadanía".

Antes de esta propuesta se abarca el referéndum, primer punto del documento. Lo hace de la siguiente manera: "Una vez alcanzada la amnistía, promoveremos la celebración de un referendo de autodeterminación que tenga las garantías necesarias para la implementación de los resultados obtenidos", señala el texto. La formación define "el ejercicio del derecho a la autodeterminación como la mejor vía para resolver el conflicto político con Cataluña".

Catalán y servicios públicos

De estos puntos se pasa al tercero, dedicado a "relanzar la lengua catalana y la cultura" con la apuesta por "el uso del catalán en todos los ámbitos, de modo que la ciudadanía tenga garantía de los sus derechos lingüísticos, especialmente en el ámbito digital y audiovisual, y consolidar la inmersión lingüística como modelo eficaz para su aprendizaje y conocimiento". En este sentido, proponen la creación de una entidad, la Consejería de Política Lingüística, que se dedique a asegurar "el fomento del catalán en todos los ámbitos". Por otro lado, en el lado de los servicios públicos, la formación plantea:

Ampliar la gratuidad a todo el primer ciclo de la educación infantil

Garantizar la equidad territorial y resultados en el sistema de salud de Cataluña

Desplegar la limitación de los precios de los alquileres, invirtiendo un mínimo de 1.000 millones de euros en al año en políticas de vivienda

También dedica un punto a las acciones para paliar la desigualdad territorial en el que se plantea la creación de un Estatuto de los Municipios Rurales, "que permitirá seguir desplegando la Agenda Rural y garantizar un desarrollo equilibrado del país". En el lado de lo laboral, se defiende el avance a la semana de cuatro días y fijar un salario mínimo de referencia catalán, entre otras propuestas que puedes consultar en el siguiente documento.