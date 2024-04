El Congreso ha vivido ya el primer 'mitin' oficioso de la campaña catalana, a pocos días de que esta arranque de forma oficial. Allí, la comisión para investigar posibles irregularidades en la compraventa de mascarillas durante la pandemia se convertía este lunes en una suerte de debate preelectoral, marcado por el choque entre los partidos independentistas y el candidato del PSC, Salvador Illa.

Y es que no solo el Partido Popular ha aprovechado la ocasión para arremeter contra el exministro de Sanidad, sino que también la contienda electoral entre ERC, Junts y el PSC se ha trasladado a la Cámara Baja, donde los portavoces independentistas, pese a ser socios parlamentarios del Ejecutivo, han criticado duramente la gestión de Illa durante la crisis del COVID-19.

Así, Gabriel Rufián protagonizaba un interrogatorio muy tenso y marcado por continuas interrupciones, al punto de que el presidente de la comisión tuvo que pedirle que permitiera contestar al compareciente, a quien preguntó "cómo es posible que el chófer de un ministro sea el principal suministrador de contratos en plena pandemia".

Una bronca sesión, salpicada por más de una mención a la campaña en Cataluña, durante la que Illa mantuvo que jamás contrató con la trama del 'caso Koldo' y que solo vio al exasesor de José Luis Ábalos en una ocasión. "No sé si debo decirlo en latín: no contrató el Ministerio de Sanidad con soluciones de gestión, no salió un solo euro del Ministerio a esta empresa", aseguraba a preguntas del PP.

Tensión y reproches

Durante su turno de preguntas, el portavoz de Esquerra cargó duramente contra la gestión de Illa al frente de Sanidad y le reprochó que intentara hacer campaña, recordándole que su presencia en la comisión era "como exministro y no como candidato".

"¿Entiende que no es normal que en plena pandemia un chófer vendiera material sanitario cuando usted era máximo responsable? ¿Lo entiende o no?", aseveraba el diputado republicano, mientras Illa insistía en que su departamento "no compró nada a esta empresa ni a esta persona". "Usted pasaba por ahí como Cristina Urdangarin", ironizaba sin embargo Rufián.

"Era complicado hacerlo casi todo tan mal", aseveró asimismo, acusando también al exministro de "incautar" material a las comunidades, ya que el Ministerio debía avalar las compras, ante lo que Illa respondió que Sanidad solo debía confirmar con las autoridades chinas que Cataluña "formaba parte del corpus de España" para que esas empresas pudieran realizar la venta.

Críticas también de Junts

Si Rufián criticó a Illa por "presumir de gestión y de orden", a su vez la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, le acusó de realizar "relato precioso" que no se corresponde con la realidad y tachó su gestión de "una de las peores del mundo".

Además, le recriminó que centralizara las competencias de control y gestión que, adujo, correspondían a la Generalitat. "En uno de los momentos de máxima dificultad para Cataluña, usted, que es candidato a la presidencia de Cataluña, no confió en las instituciones catalanas", aseveraba Nogueras.

El ministro negó esa recentralización de las competencias, explicando que lo que se produjo fue una compra de material sanitario centralizada. "Usted ha vendido gestión y control. Lo hizo como ministro y ahora lo hace como candidato", incidía también Rufián, que en varios momentos se mofó de las respuestas de Illa.

"Cuando a un cargo público le timan dos veces la culpa suele ser del cargo público que no se entera de nada, pero cuando le timan tres veces es que hay tomate", le espetaba al concluir su intervención, ante lo que Illa respondió que no le extrañaba su tono a tres días de que comience la campaña del 12M. Una carrera hacia las urnas que se prevé de alta tensión a juzgar por lo vivido ya en el Congreso.