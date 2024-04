Durante su comparecencia en la comisión de investigación de mascarillas, Salvador Illa, candidato del PSC y exministro de Sanidad, ha reconocido haber mantenido un encuentro "una sola vez" con Koldo García. A solo cuatro días de que comience la campaña electoral en Cataluña, la sesión se ha visto marcada por la tensión, especialmente por los ataques de los partidos independentistas, como el duro reproche de Gabriel Rufián.

Rufián, de Esquerra Republicana de Catalunya, cuestionó las explicaciones de Illa y lo acusó de no enterarse de nada. "Es que no compramos nada con esta empresa, no sé si decirlo en latín. No autoricé ninguna compra de nada", ha recalcado Illa.

Mientras que Míriam Nogueras, de Junts per Catalunya, ha criticado la supuesta centralización durante la pandemia y ha reiterado la demanda de independencia para Cataluña. "Que Cataluña sea un estado independiente, y puede ser que así lo entenderá usted, por qué son tantos los ciudadanos de Cataluña que quieren la independencia de nuestro país", ha dicho Nogueras.

El Partido Popular, por su parte, se ha centrado en las implicaciones legales que rodean a Illa, afirmando que la justicia está "pisándole los talones". Sin embargo, Illa ha defendido su gestión al frente del Ministerio de Sanidad, recordando que no está inculpado en ningún sumario y que todas las investigaciones realizadas no han arrojado reproches hacia su gestión.

A pesar de haber superado el trámite en el Congreso, Illa aún enfrenta la segunda vuelta en el Senado este miércoles, en medio de un clima político tenso y la cercanía de las elecciones en Cataluña.