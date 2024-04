El exministro de Sanidad Salvador Illa ha admitido durante su comparecencia este lunes en la comisión sobre mascarillas en el Congreso que vio "un día" en el ministerio de Sanidad a Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos en Fomento, que da nombre a la trama de cobro de mordidas por la obtención de contratos públicos. Además, Illa ha negado que tuviera "relación" con él y ha desmentido haber contratado material sanitario a su empresa.

"Le remití a los técnicos y no se contrató nada. Yo no estuve ni 'in' ni 'out'. No autoricé ni las compras del ministerio de Sanidad. Autoricé solo los pineros días 7 u 8 contratos, luego ya no", ha dicho el candidato del PSC para los comicios catalanes en la comisión del Congreso.

El socialista ha negado que pagara una comisión. "Mi prioridad era conseguir material lo antes posible y se activaron los mecanismos para traer el material. España tuvo que hacer frente a la peor crisis sanitaria del último siglo, nadie estaba preparado para lo que pasó", ha comentado el exministro.

En aquel momento, durante la pandemia, asegura el ministro que "todos hicimos lo mejor que pudimos para traer el material. Lo prioritario no era comprar barato, era traer material. Todos nos tenemos que poner ante el espejo", ha dicho Illa.

"Nadie del ministerio dio orden para comprar. No salió ningún euro del ministerio para comprar a esa empresa", ha respondido tajante Illa en relación a la trama Koldo García.

"Hubo unos pocos que se aprovecharon de la situación"

El exministro de Sanidad ha defendido que su ministerio "actuó de manera prudente y responsable en la tera de asegurar que el sistema tuviera el material sanitario". "Hoy, cuatro años después, sabemos que actuamos de forma correcta aunque hubo unos pocos que se aprovecharon de la situación", ha añadido.

El diputado del PP Elías Bendodo se ha mostrado muy duro con Illa durante la comisión, echándole en cara que lo que decía no es lo que aparece en el sumario. "Su ministerio fue un coladero de empresas corruptas", le ha espetado Bendodo, que ha añadido que Illa "tiene a la justicia pisándole los talones". "¿Cómo fue posible que se la colaran tantas empresas fantasmas?" se ha preguntado.

"¿Lo tengo que decir en latín? No contratamos nada con soluciones de gestión", le ha respondido Illa, quien lo ha llegado a asegurar en numerosas ocasiones. También ha insistido varias veces en que "después de 72 investigaciones a las actuaciones del ministerio no hay ningún reproche ni se ha observado ninguna responsabilidad contable".

Francos admite que Koldo García le ofreció material pero no se contrató

Víctor Francos, exjefe de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad, ha asegurado en la comisión de investigación del Senado que "jamás" hizo una gestión para contratar con la supuesta trama de Koldo García. Además, ha negado que se sintiera presionado por algún dirigente. "Ni de un un político ni de nadie", ha dicho Francos.

Quien fuese director de gabinete con Illa entre septiembre de 2020 y enero de 2021 ha explicado que Koldo García fue en dos ocasiones a ofrecer material sanitario al Ministerio y allí le comunicaron los "mecanismos de contratación centralizada" para canalizar ese material, "como se le decía a todo el mundo".

"Jamás se le contrató", ha asegurado Francos, que ha relatado que García le llamó para ir a verle al Ministerio, pero que no especificó para qué. Fue una reunión "de no más de cinco minutos" a la que Koldo García acudió con "una carpeta". Francos, que ha precisado que nunca cogía carpetas a "nadie", ha indicado que el exasesor de José Luis Ábalos le comunicó que había "materiales" que interesaban al Ministerio a "buenos precios".

También ha negado que facilitara la adquisición de mascarillas con el Gobierno canario u otro gobierno autonómico.