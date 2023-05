La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y candidata a la reelección este 28M, ha evitado hacer autocrítica después de que víctimas de ETA hayan afeado sus palabras sobre que la banda armada sigue viva y en el poder.

Preguntada este viernes en una entrevista en RNE por las críticas de Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite y hermana del asesinado Gregorio Ordóñez, Ayuso ha deslizado que no sabe si ella tiene "problemas personales con el PP desde hace unos años". "Yo creo que esto es lo que sucede en este caso en concreto", ha declarado, aunque ha asegurado que "la inmensa mayoría de las víctimas" no entiende por qué se está "blanqueando" a una organización como esta.

Ayuso ha subrayado hoy que no solo están "las víctimas directas" de ETA sino también todo "un pueblo entero" que ve "cómo van a ser gobernados" por quienes "tienen delitos de sangre" y después no solo se contentarán con esto. "Yo lo único que estoy pidiendo es que se revise, simplemente que se lleve a tribunales y que a través de los mecanismos de la ley se vea", ha remarcado a continuación.

Entre las diversas críticas, Pablo Romero, hijo de un asesinado por ETA en el año 1993, cargaba contra las palabras de Ayuso, que afirmaba que "Bildu no es heredero de ETA, sino ETA": "ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero, quiere destruir España".

Palabras que Romero reprendía con contundencia. "Estimada Isabel Díaz Ayuso: deje ya de decir barbaridades. Ahórreme el dolor de ver que ETA sigue viva en su boca. Se lo pido por favor, casi por caridad, si de verdad quiere respetar a los afectados por el terrorismo que luchamos por la memoria y la justicia", escribía en redes sociales.

Consuelo Ordoñez, suscribía las críticas: "Esto lo dice Pablo, a quién ETA asesinó a su padre. Y lo suscribo yo, palabra por palabra. Es la banalización en estado puro. No respetan a los muertos, van a respetar a sus familiares...", lamentaba.

Hoy, la presidenta madrileña también ha insistido en pedir que se estudien las vías para la ilegalización de EH Bildu, a pesar de que desde Génova, la dirección general del PP, intenta zanjar el asunto. "No es un pulso a mi presidente, es un pulso a Bildu. No es venganza, es justicia", ha aseverado.

La dirigente madrileña ha pedido que el PP revise los mecanismos disponibles para pedir al Congreso y el Senado, "a lo mejor cuando haya otras mayorías", instar al Tribunal Supremo "a que miren" si es "legal o no", ya que es un proyecto que "atenta contra los derechos fundamentales, la libertad y la vida".

En Génova sostienen que, tras consultar a sus servicios jurídicos, Bildu no incumple la ley de partidos y por tanto no se puede ilegalizar, como pide Ayuso con base en la normativa. "Si queremos mirar para otro lado y pensar que es simplemente querer ilegalizar un partido porque no me gusta es dar la razón a que ellos han ganado y que la ley del silencio con la que han viciado los censos sigue ganando", ha considerado Ayuso, y se ha reafirmado en sus declaraciones sobre que ETA "está viva y en el poder".