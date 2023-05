La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que se busque la ilegalización de EH Bildu, incluso en contra de la posición que ha adoptado la dirección del PP. En una entrevista hoy en RNE, la candidata a la reelección, se ha mostrado convencida. "No es un pulso a mi presidente, es un pulso a Bildu. No es venganza, es justicia", ha aseverado.

Tras sus polémicas palabras del jueves, cuando dijo "ETA está viva, está en el poder", hoy la dirigente popular se ha reiterado. Así insiste en pedir que se busque la vía para ilegalizar a Bildu. Ayuso ha relatado que desde hace años está convencida de que en España "hay un problema gravísimo con un proyecto que no se va a contentar, que va a ir anexionándose otras zoans de España. Ya lo han intentado con La Rioja alavesa, en el sur de Francia... es un proyecto que atenta contra los derechos fundamentales". "Ellos mismos lo han metido en campaña al meter a 44 condenados en sus listas", ha añadido. Y ha seguido: "Si en lugar de hablar de 44 condenados por terrorismo hablaramos de fascismo o violaciones de otro tipo, nadie dudaría en buscar su esto es legal o no". "Yo no necesito electoralmente este asunto para nada", ha añadido.

Mientras, tanto la portavoz del PP Cuca Gamarra, como el propio líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, han enfriado la posibilidad de llevar la ilegalización de Bildu al Congreso. Gamarraaseguraba que los servicios jurídicos del PP consideran que no se puede ilegalizar a Bildu con la actual Ley de Partidos. Sin embargo, desde Génova intentan no entrar en conflicto con Ayuso.

Además, Ayuso ha subrayado hoy que no solo están "las víctimas directas" de ETA sino también todo "un pueblo entero" que ve "cómo van a ser gobernados" por quienes "tienen delitos de sangre" y después no solo se contentarán con esto. "Yo lo único que estoy pidiendo es que se revise, simplemente que se lleve a tribunales y que a través de los mecanismos de la ley se vea", ha remarcado a continuación.

Preguntada por las críticas de Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite y hermana de Gregorio Ordóñez, por sus últimas declaraciones, Ayuso ha deslizado que no sabe si ella tiene "problemas personales con el PP desde hace unos años". "Yo creo que esto es lo que sucede en este caso en concreto", ha declarado, aunque ha asegurado que "la inmensa mayoría de las víctimas" no entiende por qué se está "blanqueando" a una organización como esta.