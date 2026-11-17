Los detalles La representante del partido canario ha afeado al Gobierno no haber modificado la 'ley de suelo' y plantea la necesidad de tener más vivienda pública y social.

Ana Oramas, representante de Coalición Canaria, criticó al Gobierno por sus medidas en vivienda, especialmente la prórroga obligatoria de contratos de alquiler, calificándola de "disparate". Destacó que un 20-25% de las viviendas en Canarias son compradas por extranjeros y propuso una 'ley de residencia', ya presentada en Bruselas, para abordar este problema. Oramas cuestionó los avances en vivienda pública durante el mandato de Sánchez y señaló obstáculos como la burocracia y la necesidad de suelo público. Reclamó cambios en la 'ley de suelo' y defendió que las políticas sociales deben ser responsabilidad de las Administraciones, no de pequeños propietarios.

La representante de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha arrancado su intervención en materia de vivienda cargando contra el Gobierno y las últimas medidas adoptadas. "Coincido con el PNV en el disparate del segundo decreto no tiene sentido", ha dicho, el alusión a la prórroga obligatoria de los contratos del alquiler.

Más allá de eso, también ha hablado de la cuestión canaria, dando el dato de que "el 20-25% de las viviendas de Canarias la compren extranjeros". Para poner fin a esta situación, propone una 'ley de residencia' que, declara: "Ya la hemos llevado a Bruselas". Sobre este asunto reprochado al actual Gobierno, al que se ha referido como "Gobierno de progres" que no se hayan sentado a negociar con su formación, según declara.

"Lo importante es tener vivienda pública y vivienda social, ¿y qué ha pasado en estos últimos ocho años?", se ha preguntado, cuestionando los avances en materia que se han podido dar durante el mandato de Sánchez.

Reconoce que las autonomías tienen esas competencias y asegura que se está haciendo, pero señala una serie de impedimentos. "Hay burocracia de los ayuntamientos, hay que habilitar suelo público para hacer viviendas de protección oficial", enumera entre sus reivindicaciones. Y pide para ello un cambio en la 'ley de suelo' que, afea Oramas, "durante ocho años de Gobierno socialista no se ha cambiado".

Con todo, defiende que "la responsabilidad de las familias vulnerables tiene que servir a políticas sociales de las Administraciones (..), no de los propietarios privados pequeños, que tienen los ahorros de su vida". Y lamenta: "Están pagando lo que no han hecho los Gobiernos".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido