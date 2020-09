Siempre llueve alguna tarde de la semana antes de la vuelta al cole. La lluvia singular de comienzos de septiembre. Las calles conservan el calor acumulado del verano. Las gotas de lluvia se evaporan al instante en contacto con la acera, sin dejar rastro. El pelo se encrespa con la humedad y hace calor. Es el momento de apresurar las últimas compras para la vuelta al cole. El lápiz del número dos con la pintura aún satinada. La goma de borrar con la banda de celofán rosa todavía impecable. Los folios nuevos son de papel estucado, al menos para algunos. Los que han progresado adecuadamente también tendrán un bolígrafo de tinta azul con la caña de plástico y de nombre cristal.

Este nuevo curso escolar es el más nuevo de todos. En la mochila habrá que llevar mascarillas y gel hidroalcohólico. Tenemos por delante un par de semanas de reencuentros con los compañeros, tan felices y tan raros.

¿Qué mascarillas deben llevar en la mochila? ¿Cuántas mascarillas, dónde, cómo? ¿Qué gel hidroalcohólico? Así será la mochila contra el coronavirus del nuevo curso escolar:

Qué mascarillas

Los alumnos deben utilizar mascarillas homologadas, bien quirúrgicas, bien higiénicas.

Las hay de dos tipos que podemos clasificar en desechables (quirúrgicas e higiénicas de un solo uso) y de varios usos (higiénicas lavables).

- Desechables:

Las mascarillas quirúrgicas son las azules típicas de farmacia. Son un producto sanitario, tienen marcado CE y cumplen la normativa EN 14683. Se comercializan en talla infantil y se pueden encontrar estampadas y de colores.

Las mascarillas higiénicas de un solo uso cumplen unos estándares de filtración y respirabilidad cercanos a las quirúrgicas. No son producto sanitario y no tienen marcado CE, pero sí deben indicar que cumplen la UNE 0064. Estéticamente pueden pasar por quirúrgicas. Existen de varios tamaños adaptados a los rangos de edad. La ventaja de estas mascarillas frente a las quirúrgicas es que suelen ser algo más económicas. La desventaja es que la respirabilidad es peor.

- De varios usos:

Las mascarillas higiénicas lavables parecen de tela y suelen tener estampados que resultan atractivos a los niños. Cumplen unos estándares de filtración y respirabilidad cercanos a las quirúrgicas, y además deben certificar cuántos lavados aguantan. No son producto sanitario y no tienen marcado CE, pero sí deben indicar que cumplen la UNE 0065. Existen de varios tamaños adaptados a los rangos de edad. La ventaja de estas mascarillas es que son las más económicas y sostenibles.

Para que no te den gato por liebre, estas mascarillas deben cumplir con todos los estándares marcados por la UNE 0065, además de un tejido certificado, también deben tener un diseño testado. La normativa establece un diseño tipo acordeón, como el de las mascarillas desechables. Si el diseño es diferente, deberá estar testado. Cuidado si hay una costura de arriba abajo, porque esos agujeros comprometen la seguridad de la mascarilla.

Otro apunte: no existen los tejidos FFP2. Ninguna mascarilla higiénica es equivalente a FFP2. El FFP2 es un estándar que comprende el material, el diseño y el ajuste al rostro. Así que si una mascarilla higiénica promete ser equivalente a una FFP2, desconfía.

Se desaconsejan las mascarillas caseras de tela, mascarillas sin homologar, o las que llevan filtro de quita y pon, puesto que no ofrecen ninguna garantía de seguridad.

Mi consejo es que, uses la mascarilla que uses, sea homologada y adquirida en un establecimiento de confianza.

Cuántas mascarillas

Cada alumno deberá utilizar al menos dos mascarillas al día. Tanto las mascarillas quirúrgicas como las higiénicas tienen un tiempo de uso máximo de 4 horas.

Estirar el tiempo de uso de una mascarilla es perjudicial. Tras cuatro horas de uso se empieza a ver comprometida la eficacia filtrante y la respirabilidad. La acumulación de sudor, saliva y otros microorganismos puede alterar el microbioma cutáneo, provocar acné y otros problemas de salud.

Las mascarillas desechables quirúrgica e higiénica de un solo uso (UNE 0064) deben tirarse a la basura tras 4 horas de uso y cambiarlas por una nueva.

La mascarilla higiénica lavable (UNE 0065) debe cambiarse por una limpia tras cuatro horas de uso.

Las mascarillas higiénicas lavables hay que lavarlas en la lavadora a 60oC, por ejemplo aprovechando la colada de toallas y ropa de cama. También se pueden lavar utilizando virucidas autorizados para uso textil.

Dónde llevar las mascarillas nuevas y usadas

Las mascarillas desechables -quirúrgicas e higiénicas de un solo uso- deben tirarse a la basura tras cuatro horas de uso. Las horas no son acumulables, es decir, no se debe usar la misma mascarilla durante varios días. Al final del día, todas estas masacrillas usadas deben ir a la basura.

Las mascarillas higiénicas lavables (UNE 0065) deben guardarse para ser lavadas después de cumplidas las cuatro horas de uso. Pueden guardarse en una bolsita que ponga "mascarillas sucias para lavar". Esta puede ser de cualquier material, como por ejemplo una bolsa de cierre zip de plástico.

Si la retirada de la mascarilla es puntual, como para comer, y no han pasado las 4 horas de uso, puede guardarse en una bolsa transpirable, de tela o de papel. Hay que tener cuidado de meter la mascarilla en la bolsa siempre en el mismo sentido, para que la cara “contaminada” siempre quede en contacto con el mismo lado de la bolsa. De lo contrario podríamos contaminar la cara interna de la mascarilla. Otra opción es meter siempre la mascarilla doblada en la bolsa, dejando protegida la cara que va en contacto con el rostro.

Si la bolsa es de tela, hay que lavarla a diario. Si es de papel, cada día una nueva.

Las mascarillas limpias o nuevas de repuesto pueden ir guardadas en una bolsa o estuche de cualquier material que las proteja de la contaminación. Por ejemplo, una bolsa de cierre zip de plástico que ponga "mascarillas limpias" o "mascarillas nuevas".

Cómo marcar las mascarillas

Las mascarillas higiénicas UNE 0065 suelen soportar entre 10 y 20 lavados. Van a usar la misma durante varios días, por lo que es conveniente que cada niño pueda identificar cuál es la suya. La mejor manera de hacerlo es escribir el nombre con un bolígrafo en la cara interna de la mascarilla, justo en el borde de las gomas, que es donde menos se compromete la integridad del tejido. Puede usarse un rotulador de textil, un sello de tinta textil o un simple bolígrafo Bic, ya que la tinta resiste el lavado. Otra manera es poner una marca en la goma, como una etiqueta.

Las mascarillas no se pueden bordar. Tampoco se les puede coser nada. Los agujeros que se generan en el tejido comprometen su eficacia.

Qué gel hidroalcohólico

Siempre que sea posible, es preferible lavarse las manos con agua y jabón, que es menos agresivo para la piel. Si se opta por gel hidroalcohólico, siempre bajo supervisión de un adulto. Como desinfectante y antiséptico, debe cumplir la EN 14476.

Ahora mismo en el mercado hay cosméticos llamados “higienizantes”. Cuidado porque no todos cumplen. Para que sean efectivos contra el coronavirus deben contener más de un 60% de alcohol. Como los cosméticos no tienen que declarar el porcentaje de cada ingrediente, mi consejo es no utilizar nunca un cosmético "higienizante" que no declare el porcentaje de alcohol que contiene. Este ingrediente puede ser alcohol denat, isopropanol o ambos.

Que sea más viscoso no implica que sea mejor. Para darle viscosidad se formula con gelificantes como celulosas, acrílicos o carbopoles que no alteran la eficacia del producto.

Como los alcoholes son muy deshidratantes, para que el gel resulte menos agresivo para la piel, es aconsejable que alguno de sus ingredientes sea un emoliente o hidratante, como por ejemplo la glicerina.

Si la piel está dañada, o para prevenir el daño, después de aplicar el gel hidroalcohólico podemos echar crema hidratante.

El gel hidroalcohólico no se debe fabricar en casa ni se debe alterar la composición de los ya comprados. No sirve la colonia, ni las bebidas alcohólicas, ni se debe mezclar con cremas o aloe.

Todo esto cúanto cuesta

Las mascarillas quirúrgicas y los geles hidroalcohólicos tienen un precio máximo establecido por las administraciones. Aun así, entre mascarillas y geles, el gasto diario por niño difícilmente va a bajar de los 2 euros.

No todas las familias pueden hacer frente a un gasto de tal calibre. Esto implica que además de un problema económico, esto sea un problema sanitario, que es lo que me ocupa. ¿Cuántos niños irán al colegio con la misma mascarilla varios días porque no se pueden permitir otra cosa? ¿Cuántos estirarán el uso de mascarillas de un solo uso desinfectándolas o lavándolas con trucos terribles que han encontrado en internet? ¿Cuántos llevarán mascarillas caseras de tela sin ninguna garantía? ¿Cuánto contribuirá toda esta indefensión social a la transmisión del virus?

¿Cuántos contagios se podrían prevenir en los centros escolares si todos los alumnos tuviesen acceso garantizado a mascarillas de calidad? Esto es algo que llevo meses pidiendo: las administraciones deberían garantizar el acceso de todos a mascarillas de calidad. ¿Las administraciones proveerán a los centros escolares de mascarillas? No sé cómo se gestionaría algo así, ni si es económicamente viable.

Hay empresas y ayuntamientos que están haciendo generosas donaciones de mascarillas homologadas a los centros escolares, para que estos puedan proporcionárselas a las familias con menos recursos. Desde el punto de vista científico, si queremos que los centros escolares sean seguros, hay que tener en cuenta la realidad social de muchas familias. Si alguna familia no puede hacer frente al gasto, habrá que buscar soluciones. Por ellos. Por todos.

Otras dudas frecuentes

- ¿Existen las FFP2 para niños?

No existen mascarillas FFP2 para niños. Lo más parecido son las KN95 de tamaño infantil. En lo que concierne al coronavirus, son las mascarillas que más se parecen. El problema de estas mascarillas es que la respirabilidad es mucho peor que la de una quirúrgica o higiénica, así que si el niño no está acostumbrado a usarla durante horas podría resultarle muy incómoda. Esto habrá que valorarlo con cada niño.

Pueden usarse hasta 8 horas seguidas no acumulables, es decir, una mascarilla al día. No se pueden desinfectar ni lavar. Son las más caras.

Este tipo de mascarillas ofrecen una protección extra para uno mismo, por eso las autoridades sanitarias las recomiendan para situaciones de alto riesgo, entre ellas los sanitarios.

- ¿Las aulas se podrían considerar lugares con alto riesgo de contagio?

Depende de cuál es la tasa de contagio en la comunidad. Si hay transmisión comunitaria, en el colegio también va a haberla. Los colegios no son burbujas inmunes a la realidad.

También depende de cómo se adapte cada centro escolar. Si el aula se ventila correctamente, si se respeta la distancia de seguridad, si hay espacio suficiente, si todos los niños llevan mascarillas adecuadas, el riesgo de contagio será menor.

También depende del sistema de rastreo. Si se hace la cantidad y el tipo de test adecuados, los casos podrán aislarse y cortar la cadena de contagio. Algunas comunidades ya han llegado tarde a esto.

- ¿Los niños son supercontagiadores?

Esta hipótesis se barajaba en marzo, pero en la actualidad ya se ha descartado que los niños sean "supercontagiadores". El cierre de las escuelas parece no haber contribuido de forma significativa a controlar la transmisión del virus, al menos no más que las restricciones de cualquier otra actividad que implique proximidad. También sabemos que los niños no son un vector de contagio más amenazador que los adultos, tal como se baraja al principio. La transmisión es mayor entre los niños de 10 - 19 años y menor entre los de 0 y 9. Esto tiene su cara B, y es que a los niños sí les afecta la COVID-19 más de lo que parecía al inicio de la pandemia. No solo transmiten el virus a tasas similares a las de los adultos, sino que también padecen la enfermedad, aunque sea generalmente de forma menos severa. Lo que todavía no sabemos es la gravedad de las secuelas.

- ¿A partir de qué edad se debe llevar mascarilla al colegio?

En la mayoría de las comunidades autónomas es obligatorio usar mascarilla a partir los seis años, y se recomienda a los menores de seis.

Existen mascarillas higiénicas infantiles de talla pequeña para niños de tres a cinco años, medianas para niños de seis a nueve, y grandes para niños de diez a doce.

El problema de los niños menores de seis años es la enorme variabilidad entre unos y otros. Para algunos niños tan pequeños, llevar mascarilla puede ser un riesgo. Otros en cambio se han ido acostumbrando a llevarla estos meses y no supondrá un problema seguir haciéndolo en el colegio. Lo ideal es que los menores de seis años lleven mascarilla si pueden, y esto tendrá que valorarse individualmente.

- ¿Los niños pueden usar mascarillas de adultos si cruzan las gomas?

No. Las gomas de una mascarilla jamás se deben cruzar ni anudar. Este gesto hace que la mascarilla no se adapte al rostro. Se genera un hueco a los lados de la cara por donde se pueden colar las gotas en las que viaja el virus.

Si la mascarilla le queda grande, hay que optar por tallas infantiles. Este consejo también vale para adultos.