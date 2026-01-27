Este es un país peculiar. Acostumbrados a que los líderes políticos se escondan cuando tienen un problema se está penalizando al que no deja de comparecer y dar explicaciones por usar palabras y conceptos técnicos que no somos capaces de comprender y que incluso personas que son expertas usan de manera contraria.

Si fuera asesor de comunicación recomendaría al ministro que se callara e hiciera como cualquiera de sus predecesores para evitar que la transparencia le penalizara porque quien mucho habla mucho yerra.

Es normal que la oposición pida la dimisión de Óscar Puente. De hecho la pedía por escribir tuits o bloquear a periodistas en redes sociales, así que no extraña que lo haga cuando ha sucedido uno de los accidentes más graves de la historia de nuestro país aunque aun no se sepa qué ha pasado, quién es responsable y si hay responsable.

El colmo de estos días ha sido la declaración de Alberto Núñez Feijóo pidiendo la dimisión de Óscar Puente por confundirles dándoles muchos datos. Es muy propio del PP y marca el nivel del líder 'popular' al reconocer que no es capaz de manejar tanta información sin colapsar.

Personalmente creo que, en un momento en el que las batallas culturales son el centro de toda la política y con una extrema derecha descarnada, el perfil del ministro es el máximo valor que tiene un PSOE que peca de perfiles que rehúyen la confrontación y juegan con una mano atada a la espalda.

Pero ese mismo perfil hace que el exceso de exposición pública pueda quemarle por ser la cara visible ante una realidad que no puede controlar de manera plena, porque puede dejar flancos abiertos ante enemigos hasta insospechados.

La polémica ahora está en si la línea Madrid-Sevilla donde se ha producido el accidente se ha renovado de manera integral. ¿Pero qué significa renovación integral?Este concepto se ha convertido en una piedra en el zapato del ministro y creo que es preceptivo aclararlo para depurar responsabilidades.

El ministro usa el concepto que aparece en todas las notas de prensa del Ministerio de Transportes sobre la renovación de la vía de Alta Velocidad Madrid-Sevilla que aparece así, porque así se llama el proyecto. Según esa conceptualización el proyecto de renovación integral no implica el cambio de todas las vías sino solo aquellas que necesiten renovarse por cuestiones técnicas.

Sin embargo, Ignacio Barrón, el ingeniero a cargo de la investigación, en una entrevista a la que ha tenido acceso laSexta dice que creían que se había producido una renovación integral y no ha sido así, asumiendo que sí implica el cambio total del carril.

Estamos ante dos versiones sobre lo que significa el concepto "renovación integral" en un proyecto ferroviario y yo no tengo capacidad técnica para dirimir quién tiene razón, pero es un hecho que estamos ante dos versiones antagónicas de dos partes que tienen que tener la información técnica precisa.

Según fuentes del Ministerio una renovación integral significa que se interviene toda la extensión de la línea, de punta a punta, sustituyendo o cambiando todo lo que se considere necesario y manteniendo lo que estaba en condiciones óptimas, desde la plataforma, superestructura y el sistema de seguridad.

El ministerio pone de ejemplo la renovación integral de la línea Berlín-Hamburgo en Alemania en la que se sustituyen 160 kilómetros de carril de los 270 kilómetros existentes.

Esta discusión semántica no debería ser lo que nos ocupara porque lo que de verdad importa es si la renovación, sea integral en cualquiera de su denominación, es la responsable del accidente. Si la vía, el carril, la soldadura, es la que ha provocado la tragedia o se debe a otra causa y si un fallo en el mantenimiento es el que se ha producido.

Para eso habría que despojarse del ruido y atender a los hechos, algo que las declaraciones políticas impiden. Pero por mucho que nos guste que un ministro esté todo el día dando entrevistas es un error. Hablar demasiado es contraproducente para quien habla, tanto como hablar de menos.