Feijóo y Ayuso exigen la dimisión de Puente: "No puede sentarse mañana en la mesa del Consejo de Ministros"

"El ministro Puente tiene que dimitir". Es el balance que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hace tras los accidentes ferroviarios que se han cobrado la vida de 46 personas en Adamuz y Gélida. Después de que el PP rompiese en los últimos días la tregua tras la tragedia de Córdoba con su secretario general, Miguel Tellado, y su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, señalando directamente al ministro de Transportes, Isabel Díaz Ayuso ha ido un paso más allá este lunes y ha asegurado que Óscar Puente está "mintiendo" e "incurriendo en contradicciones".

"Sus años al frente del Ministerio solo han servido para proponer ocurrencias, insultar gravemente cada día y en mitad de esta tragedia, mentir a pesar de la información veraz de los medios, y de lo que han señalado empresas como Adif y Renfe", ha asegurado Ayuso en un desayuno informativo.

"Cuando no, ha buscado culpables en otras tantas empresas, instituciones y medios de comunicación mientras incurre en continuas contradicciones", ha añadido la líder del PP de Madrid. "Puente ha dado muchas explicaciones, y muchas de ellas contradictorias, pero siempre se ha dedicado a endilgar las culpas a otros", ha puntualizado.

No obstante, Ayuso ha defendido que la crisis abierta por la tragedia del pasado 18 de enero no debería acabar solo con la caída de Puente, sino con la de todo el Gobierno, al que culpabiliza del impacto entre el Alvia y el Iryo: "En realidad, quien debería empezar por dimitir es el jefe de Puente, Pedro Sánchez, que nuevamente delega en sus escudos su responsabilidad".

"Sánchez es quien ha cambiado tres veces a los responsables del ministerio, quien puso al frente a un ministro que está en la cárcel, que tiene imputados a cargos de Adif, colocaron a Koldo y familiares; a miss Asturias, contrataron trenes que no cabían por los túneles e introdujo a escondidas a Delcy en España", ha añadido a colación Ayuso en una durísima intervención en la que ha vinculado a "la zona cero de la corrupción sanchista, que es el Ministerio de Transportes", con los fatídicos accidentes de tren en Córdoba y Barcelona.

"Sánchez es el responsable, y por eso no va a Huelva", ha concluido Ayuso, sosteniendo de la decisión conjunta del Gobierno y la Junta de Andalucía se debería a que el presidente del Gobierno no quiere comparecer ante los familiares de los fallecidos cuando, en realidad, se debe a un aplazamiento que ha sido solicitado por los propios familiares.

Feijóo también pide la dimisión de Puente

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también ha pedido este lunes la dimisión de Óscar Puente, y lo ha hecho con unas palabras muy similares a las que ha pronunciado Ayuso unos minutos antes. "Ya no puede ser ministro, no puede sentarse mañana en el Consejo de Ministros", ha afirmado el líder del PP en una entrevista en 'Cope'.

"Ayer puente decía que le compararan con Mazón, cuando la realidad es que habría que compararle con la consejera de Emergencias (Salomé Pradas)", ha asegurado Feijóo, que ha pedido que la catástrofe de Adamuz tenga unas consecuencias políticas similares a las que tuvo la DANA para el Gobierno de Mazón o la crisis de los cribados para el de Juanma Moreno.

"En Andalucía no ha habido ningún muerto y han dimitido la consejera y el gerente. Ha habido cinco dimisiones sin ningún fallecimiento", ha reivindicado Feijóo.

Además, al igual que Ayuso, ha insistido en vincular la trama Koldo con el accidente del Alvia y el Iryo el pasado 18 de enero. "El ministro anterior (de Transportes) está en la cárcel, todos están pendientes de sentarse en un banquillo. Es la zona cero de la corrupción sanchista y el ministro está más preocupado de las redes sociales que de las redes ferroviarias", ha concluido Feijóo.

