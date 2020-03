Una unidad de cuidados intensivos del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes (Madrid) totalmente equipada -tan solo a falta de camas- permanece cerrada en plena crisis sanitaria asistencial provocada por el coronavirus. La falta de este tipo de instalaciones ha provocado la creación de hospitales de campaña en el gimnasio del Hospital de La Paz, o en el recinto ferial de IFEMA y la saturación de hospitales como el Severo Ochoa de Madrid.

La unidad consta de seis habitaciones de UCI con tomas de oxígeno, aire y vacío, imprescindibles para el tratamiento de pacientes críticos

La Unidad de Cuidados Intensivos se encuentra en la planta primera del recinto hospitalario y recibe el nombre de UVI-2. La unidad consta de seis habitaciones de UCI que cuentan con tomas de oxígeno, aire y vacío, imprescindibles para el tratamiento de pacientes críticos. En el vídeo se puede ver una planta con varias habitaciones y material médico de tratamiento intensivo que ahora mismo escasea en toda España. Así, en las imágenes se pueden apreciar carros de medicación y material UCI, como monitores de monitorización básica invasiva. En la unidad que mantienen cerrada se pueden observar varios respiradores con la tubuladora estéril. Un material que por su escasez está provocando en varios hospitales de Madrid que los facultativos tengan que realizar triajes para decidir quién puede ser intubado y a quién tienen que dejarse morir.

Médicos y personal de enfermería consultados han asegurado que esa unidad puede operar de manera inmediata

La Comunidad de Madrid asegura que la existencia de esta Unidad de Cuidados Intensivos con material de medicina intensiva completamente cerrada se debe a que aún no está equipada, pero no han sabido responder cuánto tiempo llevan intentando equiparla y por qué han habilitado como UCI otras áreas del hospital que no cuentan con el equipamiento necesario en lugar de la UVI-2, que se muestra en el vídeo con mejor equipamiento. En una última comunicación tras conocer la publicación inminente de la información la Comunidad de Madrid ha asegurado que la UCI de seis habitaciones se habilitará en breve. Médicos y personal de enfermería consultados han asegurado que esa unidad puede operar de manera inmediata con muy poco esfuerzo logístico. El box necesario para una Unidad de Cuidados Intensivos cuenta con tomas de oxígeno, aire y vaciado, monitores de monitorización intensiva, respiradores y carros de asistencia. Un material con el que cuenta la unidad cerrada por el Hospital Infanta Sofía.

La comunicación de gerencia del Hospital Infanta Sofía en un primer momento aseguró que estaba cerrada porque no había personas que la necesitaran. Hoy, preguntada de nuevo, ha asegurado que hace una semana ya vieron la necesidad de nuevas UCI y por ello han habilitado "en 7 días" y "motu proprio" estas habitaciones que, aseguran, en la próximas horas acogerán ya pacientes.

El hospital se encuentra en la actualidad saturado de personas en estado crítico que precisan de atención intensiva, como prueba el hecho de que la unidad de REA se haya tenido que habilitar como unidad de cuidados intensivos y se encuentre completamente llena. Tras esta respuesta, la gerencia del hospital se ha negado a responder y solo se ha preocupado por quién era la fuente de la información para poder sancionar a la persona que ha denunciado la situación.