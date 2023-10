A finales de diciembre se juntan una serie de tradiciones relacionados con los muertos, ya sea la celebración del Día de Todos los Santos en España, ElDía de los Muertos en México o incluso Halloween que a día de hoy se celebra en gran parte del mundo. Tanto los disfraces, las calabazas y las brujas son algunas de los elementos más emblemáticos de esta festividad pero no nos podemos olvidar de la típica tradición del 'truco o trato'.

El truco o trato a día de hoy se conoce como la actividad típica de Halloween en la que los niños recorren las casas de su calle, barrio, pueblo o urbanización disfrazados en busca de una recompensa dulce de parte de sus vecinos. Aunque es una costumbre más extendida en países anglosajones como EEUU o Inglaterra, cada vez son más niños en España los que se disfrazan de algún personaje tenebroso y timbran las puertas de sus vecinos la noche del 31 de octubre para conseguir alguna sorpresa.

Las numerosas teorías del origen del 'Truco o trato'

El origen de Halloween se sitúa en un antiguo festival pagano celta llamado Samhain, que se celebraba hace más de 2.000 años. En aquel entonces los celtas creían que la línea que une el mundo mortal con el de los muertos se estrechaba y los espíritus podían cruzar al mundo de los vivos. Pero, ¿cómo ha evolucionado esta tradición pagana en una de las fiestas más importantes para la industria de los caramelos y chocolatinas? La realidad es que no se sabe a ciencia cierta cómo ha evolucionado la festividad para dar lugar a las tradiciones actuales pero existen varias hipótesis sobre sus orígenes.

Según la quinta edición de "Holiday Symbols and Customs" (Símbolos y costumbres de las fiestas), ya en el siglo XVI era costumbre en Inglaterra que los pobres fueran a mendigar el Día de Todos los Santos, costumbre que acabaron adoptando los niños. En aquella época, era popular dar a los niños unos pasteles con cruces encima llamados "pasteles de almas" a cambio de que rezaran en su nombre y se podría entender que la tradición procede de esta práctica.

Mientras que en el libro Trick or Treat: A History of Halloween de Lisa Morton, sitúa una de las primeras menciones de celebraciones típicas de Halloween en una carta de la reina Victoria en la que cuenta cómo pasó Halloween alrededor de una hoguera en Escocia en 1869. En ese mismo libro, la autora explica en aquella época la clase media estadounidense a menudo estaba ansiosa por imitar a los británicos, y que en 1870 se publicaría una historia corta en EEUU que describía Halloween como una fiesta inglesa celebrada por los niños con adivinación y juegos para ganar golosinas.

No obstante, en ese mismo libro, la autora también relata que el truco o trato podría estar ligado con belsnickling, una costumbre navideña de los siglos XVIII y XIX. Esta tradición era típica de las zonas del este de EEUU y Cánada y grupos de personas disfrazadas iban de casa en casa para realizar pequeños trucos a cambio de comida y bebida.

Otra de las teorías surge del etimólogo Barry Bopik que ubica el primer uso de la frase 'truco o trato' en relación con Halloween en un artículo de un periódico de Alberta de 1927 en el que se informaba de bromistas que exigían "truco o trato" en las casas. Estos bromistas se dedicaban a hacer sonar ventanas o puertas para hacerles parecer conjurados por fuerzas sobrenaturales y a cambio los dueños de las casas ofrecían dulces para protegerse. Incluso a principios del siglo XX, algunos propietarios decidieron luchar contra este vandalismo junto con legisladores lanzaron iniciativas para promover la diversión menos escandalosa entre los más jóvenes. Sin embargo Bopik cree que estas costumbres dieron origen al uso de la frase.