Al ser humano le gustan las categorías, los absolutos y los asideros en general, todo aquello que le permita organizarse y sentir algo de seguridad. Al menos parece ser así para la mayoría de nosotros. El sexo, catalogado de necesidad vital, no podía ser diferente. Se habla del tamaño del pene, de cómo estimular el clítoris, o de cómo durar más en la cama… porque parece que los 'libros de instrucciones' nunca están de más.

Y cómo todo es objeto de estudio, a qué hora es mejor hacer el amor también está en cuestionamiento. ¿Sabes por qué no se puede decir que es mejor hacer el amor por la mañana? Porque no es cierto. No está demostrado.

Cuál es la mejor hora para tener sexo

Cada persona tiene sus preferencias y el mejor momento será diferente para cada persona y cada pareja. Pero, al parecer, cada tiempo tiene sus propias ventajas.

Ventajas y desventajas del sexo matutino

Entre las ventajas de tener sexo por la mañana está que empezarás el día con una gran sensación de bienestar gracias al torrente de hormonas que se desencadena en el orgasmo. El cuerpo está relajado después del sueño y eso puede aportar muy buenas sensaciones. Además, supone comenzar el día con un poco de ejercicio.

No obstante, en la parte negativa, la sexóloga Gigi Engle explicaba a la revista Mindbodygreen que cuando el cuerpo se acaba de despertar, las sinapsis no funcionan a pleno rendimiento. "Tu cuerpo aún está en 'modo de reposo' y no siente las sensaciones sexuales como cuando estás completamente despierto y alerta. Tus terminaciones nerviosas están dormidas".

Además, hay personas que prefieren ducharse y lavarse los dientes antes de tener relaciones por la mañana. Y otros sienten demasiada pereza para el sexo matutino. Como decimos, cada persona, es un mundo.

Ventajas y desventajas del sexo al medio día

Para las personas que por la mañana quieren seguir durmiendo y por la noche quieren dormir inmediatamente, el mejor momento para tener sexo es el medio día o la primera hora de la tarde.

La tarde es una buena opción si sabes que vas a estar agotado al final del día. Lo ideal es encontrar un momento en el que ambas personas estéis descansadas y podáis tomaros un respiro, sin estar agotados, o en el que vuestra vida laboral o familiar no interfiera. En según qué circunstancias, esto puede ser más fácil de decir que de hacer.

Beneficios del sexo nocturno

Y tenemos el clásico: sexo al final del día. Es cierto que, para muchas personas, los orgasmos son el preludio ideal del sueño. Una manera estupenda de entrar en un estado de relajación perfecto para dormir plácidamente, con el cerebro lleno de serotonina y oxitocina. Si conviertes el sexo nocturno en una rutina, tendrás la ventaja de esperar cada noche algo excitante al final de un día duro.