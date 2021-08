¿Quieres saber cómo durar más tiempo en la cama? No, no precisamente durmiendo. Hay quien ha tratado de medir cuánto debe durar una relación sexual perfecta. Según un estudio, muchas veces citado, publicado por la revista "Journal of Sexual Medicine", la media, sin tener en cuenta los preliminares, es de 5,4 minutos.

Por otro lado, un análisis de la Universidad Estatal de Pensilvania determinó que, para que la relación sexual sea satisfactoria, esta debe durar entre 7 y 13 minutos.

Lo que está claro es que cada persona es un mundo y que el objetivo del sexo -si es que le ponemos uno- no debería ser alcanzar una marca establecida por otros.

Y también es cierto que a muchas personas les preocupa no cumplir sus propias expectativas o las de la pareja a la hora de tener relaciones sexuales.

La importancia de la comunicación en el sexo

Siempre debe hacer una buena relación y tratar lo que tenga que ver con el sexo con naturalidad, porque de ello puede depender la satisfacción de quienes lo hacen juntos. Hay que ser asertivo y no tener pudor. Respetar tus límites y expresar tus deseos de manera verbal o mostrando a la otra persona cómo quieres que te toque o que te bese, por ejemplo.

Tampoco hay consenso acerca de qué es exactamente la eyaculación precoz. No hay una definición universalmente aceptada para la eyaculación precoz debido básicamente a la carencia de instrumentos que permitan la detección específica de esta alteración. Por lo tanto, no existe un consenso de cómo se define la eyaculación precoz y existen varias definiciones.

Por lo general, según MayoClinic, un hombre podría ser diagnosticado de eyaculación precoz si:

• Siempre, o casi siempre, eyacula en menos de un minuto después de la penetración

• Nunca, o casi nunca, es capaz de retardar la eyaculación cuando tiene relaciones sexuales

• Se siente angustiado y frustrado y tiende a evitar la intimidad sexual en consecuencia

Consejos: Cómo durar más en la cama

Existen varias opciones para tratar la eyaculación precoz, desde técnicas conductuales, anestésicos tópicos, medicamentos y asesoramiento.

1. Ejercicios de Kegel. Se trata de unos ejercicios muy útiles para el fortalecimiento de los músculos pélvicos, situados entre los genitales y el ano, entre cuyas funciones está precisamente el control de la eyaculación. La debilidad de los músculos del suelo pélvico puede afectar a la capacidad para retrasar la eyaculación,

2. Técnicas conductuales. La terapia para la eyaculación precoz puede consistir, en algunas ocasiones, en tomar medidas sencillas como masturbarse una o dos horas antes del coito para poder retrasar la eyaculación después. El médico también puede recomendar evitar el coito durante un tiempo y centrarse en otros tipos de juegos sexuales para intentar eliminar la presión en los encuentros sexuales.

3. Técnica de pausa y apretón. Se trata de comenzar la actividad sexual como de costumbre, incluyendo la estimulación del pene, hasta que se sienta casi listo para eyacular. Entonces hay que el extremo del pene, en el punto en el que la cabeza (glande) se une al tronco y mantener el apretón durante varios segundos, hasta que se le pasen las ganas de eyacular. Idealmente es algo que puede hacer la pareja. Después de algunas sesiones de práctica, la sensación de saber cómo retrasar la eyaculación puede convertirse en un hábito que ya no será necesaria esta técnica de pausa-apretón.

4. Técnica de parada y arranque. Si la técnica de pausa-apretón provoca dolor o molestias, se puede probar a detener la estimulación sexual justo antes de la eyaculación, esperar hasta que el nivel de excitación haya disminuido y volver a empezar. Este enfoque se conoce como la técnica de parada y arranque.

Preservativos

Los preservativos pueden disminuir la sensibilidad del pene, lo que puede ayudar a retrasar la eyaculación. Los preservativos "Climax control" se pueden adquirir sin receta médica. Estos preservativos contienen agentes adormecedores, como la benzocaína o la lidocaína, según MayoClinic.

Medicamentos

a) Anestésicos tópicos: las cremas y sprays anestésicos que contienen un agente adormecedor, como la benzocaína, la lidocaína o la prilocaína, se utilizan a veces para tratar la eyaculación precoz. Estos productos se aplican en el pene de 10 a 15 minutos antes de las relaciones sexuales para reducir la sensación y ayudar a retrasar la eyaculación. Existe una crema de lidocaína-prilocaína para la eyaculación precoz (EMLA) que se vende con receta médica. Los aerosoles de lidocaína para la eyaculación precoz son de venta libre. Aunque los anestésicos tópicos son eficaces y bien tolerados, tienen posibles efectos secundarios.

b) Medicamentos orales: hay muchos medicamentos que pueden retrasar el orgasmo, aunque ninguno de estos fármacos está aprobado específicamente por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para tratar la eyaculación precoz. Se trata de antidepresivos, los analgésicos y los inhibidores de la fosfodiesterasa-5. Estos medicamentos pueden recetarse a demanda o a diario, y pueden recetarse solos o en combinación con otros tratamientos.

1. Antidepresivos. Un efecto secundario de ciertos antidepresivos es el retraso del orgasmo. Por este motivo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), como el escitalopram (Lexapro), la sertralina (Zoloft), la paroxetina (Paxil) o la fluoxetina (Prozac, Sarafem), se utilizan para ayudar a retrasar la eyaculación. De los aprobados para su uso en Estados Unidos, la paroxetina parece ser el más eficaz. Estos medicamentos suelen tardar de cinco a diez días en empezar a funcionar. Pero pueden pasar de dos a tres semanas de tratamiento antes de que se vea el efecto completo.

Si los ISRS no mejoran el momento de la eyaculación, el médico puede recetar el antidepresivo tricíclico clomipramina (Anafranil). Los efectos secundarios no deseados de los antidepresivos pueden ser náuseas, sudoración, somnolencia y disminución de la libido.

2. Analgésicos. El Tramadol (Ultram) es utilizado habitualmente para tratar el dolor. También tiene efectos secundarios que retrasan la eyaculación. Los efectos secundarios no deseados pueden ser náuseas, dolor de cabeza, somnolencia y mareos.

3. Inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Algunos medicamentos utilizados para tratar la disfunción eréctil, como el sildenafilo (Viagra), el tadalafilo (Cialis, Adcirca) o el vardenafilo (Levitra, Staxyn), también podrían ayudar a la eyaculación precoz. Los efectos secundarios no deseados pueden ser dolor de cabeza, enrojecimiento facial e indigestión. Estos medicamentos pueden ser más eficaces si se utilizan en combinación con un ISRS.

Terapia

Consiste en hablar con un profesional de la salud mental sobre tus relaciones y experiencias. La eyaculación precoz tiene un impacto sobre quien la sufre y su pareja. Hablar sobre esto es fundamental para que la pareja no acabe distanciándose. También puede ser positivo hacer terapia de pareja.