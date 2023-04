El eterno debate de la propina. Un estudio publicado recientemente aseguraba que sólo un 11% de los clientes deja propina, mientras que un 17% reconoce que no lo hace nunca. En este contexto, existe una causa que ha ayudado a que las propinas se reduzcan: el uso de tarjeta bancaria a la hora de pagar en los restaurantes. "

En medio de todo este caos, son muchas las que no tienen claro si en España hay que dejar propina o no, algo que es obligatorio en algunos otros países. ¿Hay una regla al respecto? ¿Cuánta propina hay que dejar? ¿Y si no te ha gustado el servicio o la comida? Una anécdota protagonizada por una camarera estadounidense quejándose de la propina dejada por unos españoles en un restaurante de Nueva York (70 euros en una comida de 700) ha reavivado el eterno debate sobre el pago de propinas en España y su comparación con el resto del mundo.

En algunos establecimientos se ha comenzado a implementar la propina obligatoria "a la americana", solicitando un porcentaje que puede oscilar entre el 5% y el 10% del total de la cuenta, lo que ha encendido las alarmas en la organización de consumidores FACUA: el secretario general de la organización, Rubén Sánchez, ha advertido de que podría tratarse de una técnica cuyo fin es que el cliente tenga cierto "sentimiento de culpa" si decide no dejar nada.

El tema de las propinas siempre ha generado controversia en España, donde no existe una normativa que obligue a dejar una cantidad determinada en función del servicio recibido. La costumbre es dejar un importe extra en caso de haber recibido un buen trato, aunque muchas veces se considera algo opcional y no todas las personas lo hacen.

Sin embargo, en otros países, la propina es una práctica habitual y está establecida por ley. En Estados Unidos, por ejemplo, es común dejar entre un 15% y un 20% del total de la cuenta como muestra de agradecimiento al camarero o al personal de servicio. De ahí que en algunos restaurantes españoles se haya comenzado a pedir directamente al cliente una cantidad extra al finalizar la comida. "Es una manera de obligar a los clientes a dejar una propina, y eso es ilegal. La propina es una cuestión de gratitud y no de obligación", señalaba Sánchez, portavoz de FACUA, en una entrevista con EFE.

¿Hay que pagar propina en España?

En España, la propina no es obligatoria, pero es una práctica común y valorada en la industria de la restauración. Si hemos recibido un buen servicio y estamos satisfechos con la comida, podemos dejar una propina como muestra de agradecimiento.

La cantidad de la propina puede variar en función de cada persona, aunque se suele dejar entre un 5% y un 10% del total de la cuenta.

Es importante tener en cuenta que la propina no forma parte del salario del camarero, sino que es un extra que recibe como recompensa por un buen servicio. A finales de 2022, la Comunidad de Madrid lanzaba una campaña para hacer "volver a sonar las campanas" de bares y restaurantes, haciendo un llamamiento a la recuperación de la propina.

A raíz de la campaña, surgió la polémica: Dani Mateo, por ejemplo, cargaba contra la campaña, señalando con ironía cómo la propina dejaba de lado la lucha por una mejora de las condiciones de los salarios de los trabajadores de hostelería. Iñaki López, por su parte, se manifestaba en la misma línea en Más Vale Tarde, criticando que la campaña no fuera "para mejorar las condiciones laborales de los camareros".

¿Cómo se calcula la propina? ¿Cuánto dinero debemos dejar?

Para entender mejor cómo se calcula la propina en España, es importante conocer que la norma general es que los establecimientos ya incluyan un cargo por servicio en la factura, que suele oscilar entre el 7% y el 15% del importe total de la cuenta.

Sin embargo, en algunos casos, especialmente en los establecimientos de lujo, puede que este concepto no esté incluido y se espere que el cliente deje una propina adicional.

¿Qué es la propina 'a la americana'?

En los últimos tiempos, ha empezado a popularizarse en algunos restaurantes de España la práctica de la propina "a la americana". Se trata de la práctica por la que se añade un porcentaje adicional que se sugiere al cliente, que puede oscilar entre un 5, 8 o 10%, según ha comprobado EFE.

En los 'tickets' de estos restaurantes se refleja el total sin propina, el importe con el porcentaje adicional sugerido e incluso la opción de una cantidad voluntaria. Algunos precisan, además, que todo ese dinero va destinado a camareros y cocineros e, incluso, los hay que asocian "emoticonos" de caras a la propina dejada, de tal forma que no dejar nada se asocia con una cara triste, un 5% con un rostro sonriente y un 10% con un rostro muy alegre.

"Crean sentimiento de culpa a quien no deje nada"

Esta práctica ha generado polémica. El secretario general de la organización de consumidores FACUA, Rubén Sánchez, cree que se trata de una técnica que trata de "crear un sentimiento de culpa" en el cliente que decida no dejar nada.

Además, reitera que "no es un acto ilegal porque no lo imponen" (lo de dejar propina), pero cree que pedir ese dinero es "intentar aprovecharse" del cliente para que, "de alguna manera, se convierta en el que paga el plus de un salario demasiado reducido", el del personal del establecimiento. Según opina, la propina "no puede ser el sustituto de un salario decente".

En definitiva, en España no es obligatorio dejar propina, aunque es una práctica común y valorada en la industria de la restauración. Si recibimos un buen servicio, podemos dejar una cantidad de entre un 5% y un 10% del total de la cuenta como muestra de agradecimiento.

Más consejos sobre las propinas en España

Aquí te dejamos algunos consejos útiles sobre cómo manejar la propina en España:

1. Comprueba siempre la factura detalladamente antes de dejar una propina. Algunos restaurantes pueden incluir una "propina sugerida" o una "contribución a la caridad", pero esto no es obligatorio y no debes sentirte presionado para dejar una propina extra.

2. Si pagas con tarjeta, ten en cuenta que algunos restaurantes puede que intenten añadir una pequeña comisión por el uso de la tarjeta. No obstante, los recargos por pagar con tarjeta, ya sea de crédito o de débito, son ilegales desde 2014, tal y como recuerda la OCU.

3. Si vas a un bar de tapas o un café, no es necesario dejar una propina, a menos que quieras dejar un pequeño cambio redondeando la cuenta. En estos lugares, la propina no es común, pero siempre se agradece un "gracias".