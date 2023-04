Tras escuchar a Sara Ramos reconocer que esta Semana Santa había dejado "propinas por encima de los servicios" a los camareros, Nacho García ha decidido pronunciarse de forma tajante sobre si cree que debería ser algo obligatorio.

"Como cliente y hostelero, en Semana Santa que ha estado todo hasta arriba, suficiente con que aguantamos a la gente como viene a veces a los bares", ha comenzado explicando.

El colaborador ha reconocido que, más que dejar una propina de forma obligatoria, lo ideal sería que los clientes tuviesen un trato mejor con los camareros. "El camarero tiene su sueldo, lo que tienes que hacer es no molestarme, marcharte y no dar guerra. Ojalá la propina fuese no dar guerra", ha confesado.