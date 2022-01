Las operadoras de telefonía móvil en España tienen una cobertura casi completa, aunque puede que algunas de ellas lleguen mejor que otras a determinadas qué zonas. Después están los criterios subjetivos de cada persona, las experiencias con los servicios de atención al cliente, que suelen marcar mucho, y otras cosa que ayudan a formar nuestro criterio sobre ellas. Pero a nivel técnico ¿hay algo que podamos hacer para tener mejor cobertura y ampliar la señal?

Quienes saben de esto aseguran que sí. Os dejamos unos trucos para mejorar la cobertura de tu móvil o smartphone, tanto si es iOS como Android. Acaba con las llamadas que se cortan, los mensajes que llegan tarde y las notificaciones que se pierden por el camino. Y lo mejor de todo, es que los trucos para mejorar la cobertura del móvil que te vamos a enseñar son gratis.

Cómo mejorar la cobertura en un móvil Android

Tener mejor señal de cobertura e internet de tu móvil sin necesidad de descargar ninguna aplicación ni de cambiar de teléfono es posible. Los móviles Android salen de fabrica con unos ajustes por defecto que podemos modificar para en los casos de poca cobertura. ¡El proceso es muy sencillo!

1. Primero vas a tener que ir a ajustes.

2. Pulsa en conexiones redes móviles.

3. Selecciona el modo de red.

4. Selecciona la compañía operadora que utilizas actualmente de forma manual.

5. Simplemente has de darle a la conexión 3G/4G y de forma automática verás cómo el símbolo de cobertura irá ampliando su número de barritas, indicando que ya tiene el máximo de cobertura.

6. Este modo seguramente te vaya a disminuir un poco la velocidad, pero no te preocupes, puesto que solo afectará a mensajería con WhatsApp, Facebook etc. Te va a servir, aunque disminuyan las aplicaciones un poco en velocidad. La parte buena es que ganarás en conectividad y es muy útil en sitios donde haya muy poca señal. Una vez que ya no lo necesites, con cambiar el modo de red al preestablecido por fábrica el móvil volverá a su velocidad habitual.

Si ves que esta opción no te ha servido y sigues sin tener una buena cobertura en tu teléfono, vuelve a ajustes de red y selecciona la opción "restablecer ajustes de red" una vez hayas hecho esto, ten en cuenta que se restablecerán todos los ajustes de red a parte de redes móviles, también el wifi y el bluetooth.

Antes de hacer esto debes tener en cuenta algo muy importante, y es que todas las contraseñas de las redes wifi o las conexiones bluetooth a las que te has ido conectando se borrarán. Pero cabe decir que esta opción es óptima, porque así es como el sistema se encargará de corregir los posibles errores que se hayan estado llevando a cabo en la red y su cobertura.

La otra opción más sencilla es la de activar el móvil en modo avión durante unos minutos y después desactivarlo. Esto hará que el propio dispositivo busque otra antena que esté más cercana y que disponga de mejor cobertura

Ampliar cobertura con 2 tarjetas Sim en Android

Si tu dispositivo tiene doble chip o dos tarjetas SIM simplemente selecciona la tarjeta sim de la que quieres mejorar la señal de la cobertura y de internet y repite el mismo proceso que te hemos explicado.

Si comparas la primera tarjeta a la que acabas de cambiarle la conectividad con la segunda SIM en tu dispositivo, podrás ver que la segunda tarjeta tiene menos cobertura. Una vez que selecciones la segunda tarjeta y repitas los mismos pasos, se completarán todas las rayas al igual que lo has podido comprobar con la primera SIM.

Cómo mejorar la cobertura del iPhone

El proceso también es muy sencillo si tu móvil es un iPhone. Te explicamos varias alternativas y, en caso de que haya un error muy tonto, verás que el remedio es más tonto aún. Ya sabes, a problemas modernos, soluciones más modernas.

1. Funda no original. Si hay algo muy obvio y que seguramente no se te haya ocurrido es que, si le colocas una funda falsa o de un material raro a tu iPhone, esto podrá interferir entre la señal e incluso perderla del todo. El mismo teléfono móvil te lo notificará mediante un mensaje arriba en la izquierda donde figurará: "no hay servicio". Hay fundas que pueden estar hechas de materiales que obstruyen las antenas de conexión del iPhone, por lo que no alcanzará la conexión que necesita o la red a la que quiere llegar. Si tu móvil tiene poca cobertura, prueba a quitar la funda y si de repente te empieza a funcionar bien, entonces el primer error solucionado sería el de la funda.

2. Actualización del Software. Otra cosa muy habitual es que el iPhone tenga problemas con la última actualización de su software. Esto puedes resolverlo yendo a Ajustes > General > Actualización de software. Si tienes alguna actualización pendiente, entonces instálala siguiendo los pasos que te irá ofreciendo tu dispositivo. Si quieres que tu IPhone realice actualizaciones automáticas, bastará con pulsar en "Actualizaciones automáticas" y activar la opción de "Descargar las actualizaciones de iOS". Activa "Instalar actualizaciones de iOS".

El dispositivo se actualizará automáticamente a la versión más reciente de iOS. Es importante mantener el iPhone actualizado a la última versión, ya que es muy probable que el operador de telefonía móvil también haya actualizado su versión.

3. Modo Avión. Otra de las alternativas es activar el modo avión y tras unos minutos desconectarlo y esperar a que se vuelva a conectar la señal automáticamente. Esto es algo que puede funcionar, pero como todo, a muchas personas les irá bien y a otras no.

4. Ajustes de datos móviles. En caso de que te encuentres en el extranjero, ve a los ajustes de datos móviles para cerciorarte de que estén activados y la itinerancia de datos también, por si no la tenías activada. Una vez hecho esto, reinicia el dispositivo y tendrías ya que tener conexión a internet. Incluso aunque no estés en el extranjero, esto también es importante verificarlo.

5. Restablecer los ajustes o la configuración de red.

Para ello lo que tienes que hacer primero es ir a los ajustes del iPhone >Ve a general. En la opción "restablecer" busca la opción de restablecer la configuración de red. Aquí debes tener cuidado porque una vez que restablezcas la red tienes que estar pendiente de darle a la opción "sí" que te saldrá repetidas veces. Una vez hayas hecho todo esto, todas la redes que tenías antes en tu dispositivo desaparecerán por defecto. Es decir, se borrarán las contraseñas de la redes Wi-Fi que tu iPhone ya conocía y también la redes de datos móviles. Por lo tanto, va a volver a conectar desde cero con tu red de datos móviles de nuevo.