¿Sospechas que tu nombre puede estar en la lista de morosos y quieres comprobarlo? Tranquilo, es algo sencillo. El llamado fichero Asnef es una base de datos en el que entidades pueden registrar los datos de supuestos morosos.

Este fichero está operado por ASNEF-EQUIFAX SERVICIOS SOBRE SOLVENCIA Y CRÉDITO SL, empresa más conocida como EQUIFAX, de modo que el fichero se conoce también como ASNEF EQUIFAX.

El hecho de estar en la lista de morosos supone que tienes deudas pendientes lo cual hará imposible que tengas acceso a un crédito y muy posiblemente incluso también a cualquier tipo de financiación personal más sencilla como un pago aplazado. De hecho, de lo primero que hacen las entidades cuando una persona va a solicitar un crédito o una financiación o cualquier otra operación que entrañe un riesgo económico es consultar el fichero, con el fin de comprobar si está al corriente de pago en operaciones similares con otras entidades.

Las entidades que participan en el fichero pueden pertenecer a los siguientes sectores: bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de renting, sociedades de garantía recíproca, telecomunicaciones, petrolíferas, seguros de crédito, editoriales y distribuidoras de libros, ofimáticas, distribuidoras de tarjetas, operadoras de telefonía fija y móvil, operadoras de cable, de telefonía integrada, establecimientos financieros de marca, cementeras, de transportes, de rent a car, de alimentación, energéticas, agencias de valores y bolsa, según la web de Asnef

Cómo saber si estoy en Asnef

Hay personas que no saben si están o no en la lista de morosos. Y en realidad no es mala idea comprobarlo por si acaso, por la sencilla razón de que cuando te incluye. Asnef lo notifica por correo postal y esa carta se puede perder o que hayas cambiado de dirección. ¿Y si dejaste algún pago pendiente al cambiar de compañía de teléfono? ¿y si al cambiar de casa no te llegó alguna factura?

Saber si estás en el fichero de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) es totalmente gratis. Aunque hay páginas webs que piden dinero por esta consulta, la realidad es que se puede solicitar esta información tan solo con el DNI y unos pocos datos más. De hecho, en la web de Asnef advierten claramente de que “ASNEF y EQUIFAX no tienen relación alguna con sitios web ni con compañías que manifiestan tener acceso al Fichero y ofrecen información inmediata del mismo mediante el abono de una tarifa”.

1. El teléfono de atención al consumidor es 917 814 400. En él, solo facilitan datos de carácter general para respetar la confidencialidad.

2. Para realizar la consulta de manera online se puede cumplimentar un formulario de solicitud. Este proceso requiere adjuntar una fotocopia del DNI o del pasaporte y una dirección de correo electrónico en el que se recibirá la respuesta.

3. También se puede contactar con ASNEF directamente enviando un e-mail a la dirección sac@equifax.es.

4. También puedes mandar tu petición al Apartado de correos 10546, 28080 Madrid. En esta carta, puedes incluir estos formularios que Asnef tiene preparados:

• Consulta ágil ficheros (para consultar sus datos en los Ficheros)

• Salida ágil ficheros (para salir de los Ficheros con documentación acreditativa del pago)

• General ficheros (para rectificación, cancelación u oposición)