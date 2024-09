Dice la psicóloga y escritora Patricia Ramírez, más conocida como Patri Psicóloga, que la gente en redes sociales le pregunta cómo gestiona el tiempo para llegar a todo. Que como le da tiempo a hacer videos para sus seguidores, a dar conferencias, a escribir libros, a cocinar, a estar con su familia... "Pero todos sabemos que las redes son engañosas y que la imagen que se muestra de nosotros es sólo una parte de nuestra realidad", confiesa a laSexta.

Lo que no saben, añade son "todas las cosas que dejo de hacer, todas aquellas cosas que relego y delego, si tengo ayuda en casa... A es idílico porque parece que soy 'superwoman' y no, no lo soy". Es por ello que "creía que hacia falta explicar cómo organizo el tiempo", explica Patri Psicóloga, que acaba de lanzar 'Cómo tener tiempo para todo' (Grijalbo), un libro donde explica todo esto.

Realmente -dice- nuestro problema no es el tiempo, porque "si nos dieran un bonus de tres horas más al día, seguro que las ocuparíamos". Y así, con esta frase, empieza Patri Psicóloga este libro con el que quiere enseñarnos a gestionar mejor el tiempo.

¿Por qué es tan importante que sepamos gestionar el tiempo?

¿Por qué es tan importante que nos paremos a pensar que no podemos tener siempre las agendas llenas y que debemos tener pequeños descansos en nuestro día a día? O como explicamos en este artículo de la Sexta.com por qué debemos concienciarnos de la importancia que tiene en nosotros "no hacer nada".

"Andar con prisas y con el cerebro multitarea no solo impide organizare y ser eficaz, sino que termina desarrollando ansiedad. La estabilidad emocional y la sensación de bienestar también requieren de tiempo y orden", afirma Patri Psicóloga.

El tener las agendas siempre llenas y estar todo el rato haciendo cosas, "está afectando a nuestra salud mental y física, y es que hemos interiorizado que hacer mucho y tener todo el día apretado es signo de persona exitosa y ambiciosa y estamos equivocamos", sostiene la experta.

"Hemos normalizado un estilo de vida que no es normal, porque no es normal estar todo el día corriendo de un sitio para otro. Lo normal es que tengamos descansos durante el día", añade esta profesional. Igualmente, asegura Patri Psicóloga, ahora hay tantas exposición, especialmente con las redes sociales, de sitios y restaurantes a los que hay que ir y probar, de ciudades a las que viajar, de exposiciones que visitar..., que parece que tenemos que estar todo el rato haciendo cosas. A veces, incluso queremos estar en más de un sitio a la vez. Y eso, por ahora, es imposible.

La clave para gestionar el tiempo: revisar nuestra escala de valores

Lo primero que hacemos hacer para tomar conciencia de nuestro tiempo y empezar, por ende, a gestionarlo mejor es revisar nuestra escala de valores, afirma la psicóloga.

Por ejemplo, "si para nosotros es importante los amigos y la familia, pero nos das cuenta de que no le dedicamos tiempo suficiente, probablemente habrá que hacer una revisión de qué estamos haciendo para no dedicarles el tiempo que se merecen y en qué estamos perdiendo el tiempo", explica.

Porque cuando empezamnos a darnos cuenta realmente de qué actividades disfrutamos de verdad, nos empezamos a dar cuenta de qué es lo importante para nosotros, afirma la experta. Para darse cuenta de esto, explica, "uno tiene que darle al 'stop' y ver qué estamos haciendo: cuáles son mis ladrones del tiempo, qué me estoy perdiendo, etc. Hay que parase a pensar".

Algunas de los errores que cometemos que "nos quitan al tiempo" son los siguientes, tal como enumera la psicóloga:

Introducir más actividades de las que realmente caben en un día.

Falta de planificación y organización , por ejemplo, hay actividades y citas que se solapan.

, por ejemplo, hay actividades y citas que se solapan. No ser puntual. La puntualidad es muy importante para organizar cada tarea y que éstas, por ejemplo, no se solapen.

Problemas de atención . Debidos fundamentalmente a la tecnología, que ha roto nuestra capacidad de atención y concentración porque hay tanto estímulo dentro de un móvil que hace que no prestemos atención a una sola cosa y estemos con 20 a la vez: algo que hace que cuando empezamos a realizar una tarea, enseguida nos aburramos y queramos saltar a otra cosa. Esto no hace perder mucho tiempo.

. Debidos fundamentalmente a la tecnología, que ha roto nuestra capacidad de atención y concentración porque hay tanto estímulo dentro de un móvil que hace que no prestemos atención a una sola cosa y estemos con 20 a la vez: algo que hace que cuando empezamos a realizar una tarea, enseguida nos aburramos y queramos saltar a otra cosa. Esto no hace perder mucho tiempo. Los llamados ladrones del tiempo: hay muchas cosas que nos distraen y nos sacan del lugar donde estamos.

Así, algunas de las claves con las que gestionar mejor nuestro tiempo son, como hemos dicho ya, la revisión de valores, esto es, si lo que yo estoy haciendo en la vida, es realmente lo que llena y es coherente con lo que yo quiero hacer; mirar nuestra organización: qué tengo que priorizar, qué cosas puedo delegar, etc. y por último, finaliza Patri Psicóloga, "cuidar nuestro ritmo de vida".