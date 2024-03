¿Qué harías si tu pareja te abandona o te deja días antes de un viaje a París? Silvia Congost, psicóloga especializada en relaciones de pareja y autoestima ha vivido en sus propias carnes la desazón de una ruptura sentimental y lo tóxico y malo de una dependencia emocional que con el tiempo supo darle la vuelta.

A día de hoy, con casi más de 20 años de profesión, Congost ha ayudado y ayuda a miles de personas a atender el amor de una forma más sana, sin caer en las toxicidades que en ocasiones nos muestra y demuestra el (maldito) amor romántico.

A ella, su pareja le abandonó días antes de un viaje a París que con tanta ilusión había preparado. Sin embargo, se lió la manta a la cabeza, no canceló el vuelo y se fue sola a la que dicen que es la ciudad del amor. Un viaje que compartió en sus redes sociales con miles de seguidores, "mientras transitaba ese proceso tan catártico y transformador".

Y así lo confiesa ella misma en su última publicación 'Diario de una ruptura' (Aguilar), su libro, sin duda, más personal que escribe con el fin de "ayudar a comprender lo que ocurre cuando atravesamos el dolor de una pérdida importante en nuestra vida y no queda otra que iniciar un proceso de duelo por esa relación que ha terminado".

"Porque lo que más cuesta aceptar de una ruptura es precisamente eso, su final. Decir adiós", afirma Congost a laSexta.com. Pero pese a todo, "debemos tratar de recordar que el final de una relación es siempre el comienzo de algo nuevo", asegura convencida.

Qué hacer (y qué saber) para superar una ruptura

Y para empezar de nuevo, para cerrar esa etapa de tu vida, es importante pasar el duelo y seguir adelante: "Cuando uno se ve obligado a enfrentarse a una ruptura amorosa que no desea, lo apetecible es caer en el victimismo y abandonarse. Pero para sanar hay que esforzarse. Porque solo hay un camino para llegar a la aceptación, que es pasando ese duelo", afirma Congost.

Por lo que una de las cosas que debemos de hacer, aunque nos cueste y sigamos fantaseando en volver con esa persona -porque al final, somos humanos- "es tener contacto cero con ella", aconseja. Por lo que "debemos pedirle que nos nos escriba, que haya contacto cero". Al final, como hemos dicho antes, decir adiós es una de las cosas más complicadas de una ruptura.

Después, es importante pasar por esas fases de duelo, que explicamos en Cómo superar una ruptura de pareja en 5 fases y que son: la fase de la negación o del no creérselo; la fase la rabia; después vendría la fase de la tristeza (que sería el periodo del dolor más real) y por último, la reconexión con uno/a mismo. Y entonces, es cuando llega, al fin, la aceptación y ese nuevo comienzo.

No obstante, todo ese duelo no tiene qué ser malo, porque además "el dolor no es un paso atrás sino que es parte del camino y del duelo y además, es importante escuchar nuestras emociones, aprender de ellas, a reconectarnos con nosotros mismos.... Y a dejarnos sentir.

En la vida, en general, no solo en las rupturas sentimentales, "cuando vivimos una pérdida, hay que hacer un tránsito para volver a adaptarnos a la nueva situación, y por ello, es clave dejarnos sentir", señala la psicóloga.

Tenemos que aprender a soltar aquello nos hace daño y que además ya no nos pertenece, pues "solo entonces, es cuando comienzas a descubrir nuevos paisajes y nuevas experiencias que la vida te da", sostiene Congost. Por ello es tan importante "no resistirse al fluir de la vida y aprender a escuchar nuestras emociones", finaliza. "Aprender a solar para decir adios".