El conocer tu tipo de sangre puede no estar en tu lista de prioridades, pero la realidad es que es un dato que podría ser crucial. En 2021 en España, se realizaron más de 1,8 millones de transfusiones, lo cual nos lleva a reflexionar sobre la importancia de conocer nuestro grupo sanguíneo. En este artículo, te mostraremos los diferentes tipos de sangre, sus compatibilidades y cómo puedes averiguar a cuál perteneces.

Existen distintos tipos de sangre y en cada país o incluso comunidad hay algunos que son más comunes que otros. Por ejemplo, en España los tipos de sangre de los grupos A y Cero (0) son los más frecuentes.

Todos los tipos de sangre se componen de los mismos elementos esenciales, pero se diferencian en los antígenos que contienen. Estos pueden hacer que el sistema inmunitario ataque la sangre transfundida si no es de un tipo compatible, según explican desde la Cruz Roja.

En concreto, se produciría una reacción inmunohemolítica aguda o una reacción hemolítica aguda a la transfusión, que puede llegar a ser mortal.

Cuando los anticuerpos del receptor atacan las células sanguíneas de la transfusión, estas se rompen y liberan sustancias en el torrente sanguíneo que pueden causar daños. Como consecuencia, los riñones pueden resultar dañados. La transfusión debe pararse.

Qué tipos de sangre existen

Existen cuatro grandes grupos sanguíneos o tipos de sangre principales: A, B, AB y O, determinados por los genes heredados de los progenitores. Esta nomenclatura se llama sistema ABO.

Cada grupo puede ser Rh positivo o Rh negativo, lo que da lugar a un total de ocho grupos sanguíneos.

Quién puede donar sangre a quién

En 2021 en España cada donante de sangre hizo 1,52 donaciones, situando el índice de donación en España en el 36,48%. Por comunidades autónomas, Extremadura es la comunidad donde más donaciones se hicieron, con casi 50 donantes por cada 1.000 habitantes, según del informe de la Federación Española de Donantes de Sangre (FedSang).

Esta tabla te muestra el grupo sanguíneo al que puedes donar, en función de tu tipo de sangre.

¿A qué grupo puedo donar según mi grupo sanguíneo?

O+: puedes donar a O+, A+, B+, A

A+: puedes donar a A+, AB+

O+: puedes donar a B+, AB+

AB+: puedes donar solo a AB+

O- (Donante universal): puedes donar a todos los grupos sanguíneos

A-: A-, A+, AB-, AB+

B-: B-, B+, AB-, AB+

AB-: AB-, AB+

¿De qué tipo sanguíneo puedo recibir sangre?

O+: puedes recibir de O+, O-

A+: puedes recibir de A+, A-, O+, O-

B+: puedes recibir de B+, B-, O+, O-

AB+ (Receptor universal): puedes recibir de todos los tipos sanguíneos

O-: solo puedes recibir de O-

A-: puedes recibir de A-, O-

B-: puedes recibir de B-, O-

A-: puedes recibir de AB-, A-, B-, O-

¿Cómo saber mi grupo sanguíneo?

Hay momentos en los que es crucial conocer tu tipo de sangre: si necesitas una transfusión, durante el embarazo, si deseas donar sangre o antes de cualquier cirugía, por ejemplo. Para salir de dudas puedes optar por:

1. Hacer un análisis de sangre: pídele al médico que te haga esta prueba si no conoces tu grupo sanguíneo. No obstante, es probable que lo puedas encontrar en algún documento de tu historial médico, en especial si has sido madre o has pasado por alguna operación.

2. Test del grupo sanguíneo de farmacia: las pruebas son de venta libre. El resultado aparece en unos minutos. Para utilizar estos kits hay que pincharse el dedo con una aguja y poner una gota de sangre en un reactivo para comprobar la presencia de anticuerpos y del factor Rh.