La primera ola de calor llega este fin de semana con temperaturas que alcanzarán los 40 grados

Los detalles Los avisos por calor están activados en varios puntos del país, con temperaturas por encima de lo habitual para esta época del año. Una situación que irá a más a partir del fin de semana.

Este fin de semana se prevé la llegada de la primera ola de calor del año, con temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados en el interior peninsular. Antes, se esperan tormentas en Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, donde podrían caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Además, 43 capitales de provincia superarán los 30 grados, con Zaragoza, Badajoz y Sevilla alcanzando los 38 grados. Hay avisos por calor en el Valle del Ebro, Madrid, Andalucía y Extremadura. La primavera de 2026 ha sido la segunda más cálida desde 1961, con temperaturas del Mediterráneo muy elevadas en 2025.

La primera ola de calor del año está previsto que llegue este fin de semana, donde las temperaturas podrían alcanzar los 40 grados en muchas zonas del interior peninsular.

Antes de esto, para hoy se espera que vuelvan las tormentas. Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia están en alerta. En este último lugar, podrán caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Además, seguimos con mucho calor, superando en 43 capitales de provincia los 30 grados. De momento, Zaragoza, Badajoz y Sevilla ya han alcanzado los 38 grados, siendo las zonas donde hay temperaturas más altas.

Hay avisos por calor en prácticamente todo el Valle del Ebro, incluyendo La Rioja, Navarra y Cataluña. Entran también Madrid, Andalucía y Extremadura.

Para mañana, se espera más calor y más tormentas, siguiendo activados los avisos en varios puntos del país.

La primavera de 2026, la segunda más cálida

La primavera de 2026 ha sido la segunda más cálida de la serie histórica, desde 1961, con 1,6 grados por encima de la media, según datos del último informe climático estacional de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), avanzados por la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Por otra parte, en 2025 el agua del Mediterráneo alcanzó en algunas zonas su temperatura más alta desde 1940, añade la ministra en la red social Bluesky. "2025 fue el segundo año con temperaturas más altas en aguas de España", solo superado por 2023, prosigue.

Muchas zonas del mar Mediterráneo batieron récords de temperatura media anual. El promedio de la temperatura del agua del mar en las zonas circundantes a España fue de 20,1 grados.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.