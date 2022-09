Desde que en el verano de 2021 los test de antígenos de autodiagnóstico se pusieron a la venta, se convirtieron en un elemento más del botiquín de nuestra casa. Indispensables para controlar esta pandemia del COVID-19. Ahora, también están ya disponibles en las farmacias nuevos test de antígenos que diagnostican si tenemos COVID o gripe; y más aún: gripe A o gripe B.

"Son de venta exclusiva en farmacia y se venden también sin receta, al igual que los convencionales de COVID-19", afirma a laSexta.com Inmaculada Castillo, doctora en Farmacia del departamento Técnico Profesional del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM).

También se presentan en dos formatos: test de antígenos nasal y de saliva y al igual que los test de antígenos del COVID-19 tienen un precio máximo fijado de 2,94€ la unidad. Tal como explica la doctora Castillo, tienen ese precio fijado para aumentar la capacidad diagnóstica durante la crisis sanitaria que aún seguimos viviendo.

En esta temporada de otoño-invierno en el que probablemente, al igual que ocurrió el anterior, convivirán ambos virus: SARS-CoV-2 (COVID) e influenza (gripe) puede que, como ha ocurrido hasta ahora, podemos confundirnos con los síntomas.

Recordemos que el COVID-19 (sobre todo estas últimas variantes o sublinaje de Ómicron) puede causar síntomas respiratorios y febriles que pueden confundirse por tanto con los de cualquier catarro o gripe. Los síntomas más comunes: fiebre, tos, dolor de garganta, cansancio, fatiga y dolores musculares.

"Es interesante tener estas nuevas herramientas diagnósticas porque podemos conocer cuál es el causante de la sintomatología y tomar por tanto, las medidas adecuadas de aislamiento", apunta la experta.

Es importante que sobre todo las personas de riesgo comuniquen el resultado a su médico para poder hacerles un seguimiento más estrecho. En el caso concreto del COVID-19, los mayores de 60 años tienen que notificar el positivo -que ha resultado de un test de autodiagnóstico- para seguir la evolución de los síntomas.

¿Cómo funcionan los test combinados de COVID y gripe?

Funcionan exactamente igual que los convencionales de COVID-19 que conocemos desde hace ya casi dos años. Exactamente el mismo mecanismo y procedimiento. El único cambio reside y se observa en la tarjeta de resultados.

Tal como explica la doctora Castillo, "la muestra se recoge exactamente igual que en los otros, tanto si el test es nasal como si es de saliva". La única diferencia, como hemos dicho, radica en la tarjeta de resultados, esto es, en la plaqueta donde aparece el positivo o el negativo. Dependiendo del fabricante, pueden venir dos plaquetas separadas -una para COVID y otra para la gripe- o bien concentradas en una sola, tal como aparece, por ejemplo, en la fotografía que encabeza este texto.

Por un lado, dentro de la tarjeta de resultados, para el COVID-19 aparecen dos líneas: C de control y T de test. Como sabemos, la rayita de la C siempre se ha de marcar (si no es que el test está mal hecho) y si se marca la rayita T (aunque sea de una forma muy, muy leve) es que somos positivos en COVID-19. Si únicamente se marca la C (y no la T) es que somos negativos.

Por otro lado, dentro de la tarjeta de resultados, para la gripe, aparecen tres rayas: C de control; A de gripe A y B de gripe B. Igualmente, la raya C siempre se tiene que marcar y si se marcan además una de las dos rayitas es que tendremos bien gripe A (si se marca la rayita de la A) o bien gripe B. Si de las tres rayas, solo se marca la C, es que somos negativos, tanto en gripe A como en gripe B.

Procedimiento habitual para realizarnos un test de antígenos

Tal como explicó a laSexta.com, en este artículo, Cómo hacernos correctamente un test de antígenos (nasal o saliva) de COVID-19, el farmacéutico Óscar López Moreno, también del COFM, los pasos a seguir para realizar un test de antígenos (tanto nasal como de saliva son los siguientes:

Limpiar bien la superficie donde vamos a realizarnos el test

Recogida de la muestra: nasal o de saliva, según el formato del test.

Mezclar la muestra con el reactivo que viene en los test

Del resultado de esa mezcla, echar unas dos o tres gotas (el número de gotas dependerá de cada fabricante) en la plaqueta de resultados.

Por último, esperar unos 15 minutos (igualmente, el tiempo dependerá también de cada fabricante) para observar el resultado.

Es importante leer bien las instrucciones de cada test de antígenos (por ejemplo, en algunos test hay que echar dos gotas, en otros tres y en otros hasta cuatro) para realizar correctamente la prueba, para que no haya fallos en el procedimiento.

No obstante es importante recalcar que ante cualquier duda, lo mejor es preguntar a nuestro farmacéutico, que es la persona idónea para respondernos a estas cuestiones. "El farmacéutico está siempre para ayudar, por lo que si hay dudas, es mejor preguntarle", concluye por su parte la doctora Castilla.

Por último, en este video, la farmacéutica Marián García, mucho más conocida por todos como Boticaria García, explicaba también en Más Vale Tarde, cómo realizarnos estos nuevos test de antígenos combinados que detectan si tenemos gripe o COVID.