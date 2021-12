El pasado 20 de julio de 2021 comenzaron a venderse en farmacia -sin receta- test rápidos de antígenos, de autodiagnóstico. Una herramienta más -y eficaz- para detectar de forma rápida, si tenemos el COVID-19 en ese mismo momento. Un test que puede sernos de gran utilidad durante estas fiestas navideñas.

Aunque algunos expertos desaconsejan las reuniones familiares y cenas de empresa estas Navidades (más aún ante la posible amenaza de la nueva variante Ómicron) recomiendan, en el caso de querer celebrarlas, el uso de estos test antes de acudir al evento para intentar ir más seguros, sin dejar a un lado las medidas de protección (mascarillas, ventilación, lavado de manos, etc.). Especialmente si vamos a estar con personas de riesgo. La Comunidad de Madrid va a repartir un test gratuito que podrá recogerse en las farmacias a partir del 15 de diciembre.

Tal como afirma la Agencia Española del Medicamento (AEMPS), estas pruebas "pueden ser de ayuda como complemento a otros métodos diagnósticos en el control de la pandemia de la COVID-19, al permitir detectar más casos y, por tanto, ofrecer más oportunidades de controlar la transmisión". No obstante, un resultado positivo en estos test no será un diagnóstico de COVID-19, pues ese resultado tendrá que ser confirmado por un profesional en un centro sanitario.

Gracias a la vacunación (en España, el 80% de los españoles tiene ya la pauta completa, algo que no ocurre en la gran mayoría de los países europeos), el escenario de estas navidades será completamente diferente al anterior. Recordemos que, tal como mostraron los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, la vacuna previene en la gran mayoría de los casos, de la enfermedad grave, pero también, aunque no la frena del todo, disminuye la transmisión del virus, algo fundamental para terminar, al fin, con la pandemia.

¿Cómo son los test de antígenos que venden en las farmacias?

Los test de antígenos de venta libre en farmacia -desde el pasado 20 de julio- son pruebas de autodiagnóstico, que no de diagnóstico, que ayudan a detectar presencia del virus o posible presencia de una forma mucho más rápida: los resultados se obtienen en tan solo unos 15-20 minutos.

"Los test de antígenos que se venden en las farmacias se llaman autotest, están autorizados por la Agencia Europea del Medicamento y preparados para que el ciudadano los pueda realizar él mismo en su casa. Desde la farmacia, dado que la persona no es un profesional, explicamos tanto el manejo como la interpretación de resultados", afirma a laSexta Óscar López Moreno, farmaceútico y vocal de Titulares de Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM).

Son test que tienen una especificidad superior a un 98% y una sensibilidad del 97%. Su precio oscila entre 4 y 6 euros por unidad, aunque existen formatos más económicos en pack de 5.

Los test de antígenos que se venden en las farmacias se llaman autotest y están preparados para que el ciudadano los pueda realizar él mismo, en su casa. Su precio oscila entre los 4 y 6 euros

En la actualidad existen dos tipos de autotest de antígenos: frotis nasal (comúnmente llamados nasales o de nariz) donde la muestra se recoge con un hisopo (el 'palito' famoso que todos conocemos) que introducimos en la nariz; y de saliva donde lógicamente la muestra a recoger será un poco de nuestra saliva.

"Los de saliva son menos comunes, quizá porque antes se pensaba que eran menos eficaces, pero el mensaje que debemos dar es que ambos test son válidos siempre y cuando los realicemos correctamente: debemos seguir las instrucciones del producto y el consejos del farmacéutico", señala López Moreno.

Al igual que es importante realizarlos bien, también es importante aplicarlos en el momento adecuado. Estos test son eficaces "durante los 7 primeros días desde la posible infección o aparición de síntomas", explica.

Por ejemplo, hemos cenado un día con un amigo y a los 2-3 días ese amigo nos ha llamado para decirnos que tiene COVID. Ante ese posible contacto, podemos hacernos el test, aunque nosotros no tengamos síntomas. "El test funciona si tenemos síntomas, pero también detecta posibles casos asintomáticos", añade.

También es de gran utilidad -sobre todo en estos meses de frío- aplicarnos el test en el caso de tener síntomas compatibles con COVID, aunque no hayamos estado en contacto estrecho con un positivo, para descartar, en ese momento, una posible infección por coronavirus.

Hacer el test en 5 pasos: nasal y de saliva

El procedimiento es el mismo para ambos test: nasal o de saliva, lo único diferente es la recogida de muestra. Este procedimiento se puede hacer en 5 pasos.

Según explica López Moreno, cada test, se compone de 4 partes: un pequeño palito (hisopo) con una superficie rugosa para tomar la muestra; una pequeña ampolla con un reactivo; un tubo de ensayo donde se colocará la muestra de ensayo recogida; y por último, la plaqueta en la que interpretaremos los resultados (tal y como la que aparece en la fotografía de arriba).

1. Limpiar la superficie y sonarnos la nariz

Lo primero que debemos hacer es depositar el test en una superficie plana y limpia para tratar de evitar cualquier imperfección o contaminación. Después, aconseja el experto, es importante (en el caso de realizarnos un test nasal que son los más comunes) sonarnos bien la nariz: se limpia y además, genera mucosidad. Algo muy útil especialmente en sitios o lugares muy secos.

2. Recogida de muestra

En caso de un test nasal, abriremos el hisopo o palito y bastará con introducirlo en uno de los orificios de la nariz unos dos centímetro, ("que el palito llegue al hueso donde apoyamos las gafas", aclara) y giramos en círculos lentamente unas 4 o 5 veces para recoger la mucosidad. Después, hacemos lo mismo en el otro orificio. En el caso de la saliva, bastará con coger un poco de saliva.

3. Mezclar la muestra con el reactivo

Una vez tengamos la muestra, introducimos el palito en el tubo de ensayo (un tubo de plástico cilíndrico que termina en forma cónica), y echamos la solución o el reactivo. Giramos el palito unas 3-4 veces y lo dejamos que se mezcle durante más o menos, 1 minuto.

4. Depositar la mezcla en la plaqueta

Por último, vertemos en la plaqueta de resultados (en el sitio indicado para ello) unas 3 gotitas de la mezcla que hemos realizado anteriormente. Una vez depositado, debemos esperar unos 15-20 minutos hasta obtener el resultado. "Es importante que dejemos transcurrir ese tiempo", señala el farmacéutico.

5. Interpretación de resultados

Al igual que en un test de embarazo: una raya, negativo, dos positivo. De forma más exacta: si aparece la raya T (antígenos Totales), el resultado será positivo, "aunque la raya aparezca muy tenue", matiza el experto. La raya C (Control) debe aparecer siempre, de lo contrario el test no se habrá realizado bien. Si han pasado los 20 minutos y solo aparece la raya C (control) es el resultado será negativo. Podemos observarlo en la foto que ilustra esta noticia.

¿Qué pasa si damos positivo? ¿Y negativo?

En el caso de dar positivo, el siguiente paso sería aislarnos y llamar a nuestro médico habitual para que nos muestre los pasos a seguir. Porque estos test -como hemos comentado ya- son test de autodiagnóstico, no de diagnóstico.

Tal como sostiene la AEMPS en este documento oficial, "las pruebas de autodiagnóstico no serán consideradas para el diagnóstico de confirmación de infección activa ni en personas con síntomas ni en asintomáticos" sino que los resultados positivos de estos test "se considerarán casos sospechosos que deberán confirmarse en un centro sanitario mediante una PDIA (prueba de diagnóstico de infección activa)".

En el caso de que demos negativo, pero hayamos estado con un contacto estrecho o incluso si tenemos síntomas, es importante tener una cierta precaución, y en cualquier caso, seguir con las medidas de seguridad. "En ocasiones, puede haber falsos negativos, por ejemplo, porque no hayamos hecho bien el test", aclara López Montero. "Estos test son una herramienta más que tenemos para poder estar más tranquilos no sólo por mí sino por el colectivo con el que voy a estar. Es más, por tanto, un pensamiento colectivo que individual", finaliza el experto.