En muchas familias, es una de las tradiciones más arraigadas: rapar el pelo a sus bebes para que así les crezca más, más fuerte y más rápido Sin embargo, esto es realmente mito, al igual que otros tantos que se mantienen todavía en la infancia o en la edad pediátrica. Como que nadar descalzos provoca resfriados o que al zumo de naranja se les van las vitaminas.

La Dra. Claudia Bernárdez (@drabernardez.derma), dermatóloga y cofundadora y directora de Unidad de Tricología y Trasplante Capilar de la Clínica AB Derma en Madrid, lo tiene claro y así lo ha asegurado recientemente en un post de su perfil de Instagram: "No, no es del todo bueno rapar el pelo a los bebés ya que el pelo tiene otras funciones importantes como protegernos del sol o evitar la pérdida del calor".

Rapar el pelo a nuestros bebés -explica la experta- no hará que el pelo crezca más, ni más fuerte ni más rápido ni nada por el estilo. Pero la respuesta a esta pregunta no es indiferente. Esto es, no, no da igual raparles porque el pelo tiene funciones importantes más allá de la estética", explica esta profesional. Funciones tales como:

Protegerles del sol. Es cierto que e fundamental proteger a los bebés del sol con un gorrito o un sombrero, pero mejor aún si tienen todo su pelo.

Evitar la pérdida de calor.

No obstante, la doctora tranquiliza que si ya hemos rapado el pelo a nuestro bebé, no pasa nada: el pelo volverá a crecer. Aunque mejor no hacerlo. "En el caso de que a nuestro pequeño/a se le va cayendo a trozos o si lo tiene muy finito, es mejor que usemos gorritos y se lo cubramos así, pero evitemos raparles del todo", asegura.

Otro aspecto muy común que debemos tener en cuenta es que el cabello o el pelo del bebé se puede caer. Esto es, tal como explica en este artículo la Academia Americana de Pediatría (AAP), "la caída de cabello que ocurre durante los primeros seis meses de vida no debe ser una preocupación", pues es muy común que un bebé pierda su pelo cuando se frota el cuero cabelludo contra el colchón o cuando se golpea la cabeza. Según explican estos expertos "a medida que comienza a moverse más y sentarse o a superar este comportamiento de frotar la cabeza o de golpearse, este tipo de caída del cabello se corregirá".