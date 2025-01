Qué es el 'puttering' y por qué deberías practicarlo para reconectar contigo y eliminar tus niveles de estrés

Muchas veces terminamos el día habiendo hecho mil cosas, sintiéndonos tremendamente productivos y habiendo, según admitimos nosotros mismos, "aprovechado el tiempo". Sin embargo, a veces no somos conscientes de esas tareas o actividades que hemos hecho y, por tanto, ni siquiera sabemos si las hemos disfrutado o no. Porque, como casi siempre, vamos con el piloto automático puesto, algo que no suele ser nada bueno para nuestro bienestar y salud emocional.

De ahí que, en las redes sociales —como casi siempre, en este mundo hiperconectado— esté corriendo como la pólvora una nueva tendencia llamada 'puttering', o lo que es lo mismo, realizar tareas cotidianas de forma tranquila, sin prisas, disfrutando del proceso y olvidando el objetivo final.

Digamos que, tal como explican a laSexta las psicólogas Cecilia Martín y Marina García, co-directoras del Instituto de Psicología Psicode, en Madrid y Alicante, "supone eliminar la urgencia y salir del 'modo automático' con el que hacemos las cosas para, simplemente, realizarlas de forma pausada y disfrutarlas".

Permite centrar la atención y reducir el estrés

De forma más detallada, expone García, quien también es experta en mindfulness e hipnosis regresiva, el 'puttering' —lejos de tener una connotación negativa, ya que, si lo traducimos, sería algo así como hacer el holgazán (de hecho, muchas personas lo definen como algo así como "vaguear con conciencia")— es un antídoto para recuperar la atención de las personas.

Y esto, añade, es algo fundamental, ya que "nuestra capacidad de atención a nivel colectivo, en la sociedad en general, va menguando a medida que pasan los años, debido a los ritmos frenéticos que llevamos y al exceso de información que ha venido con el descubrimiento de Internet".

Estamos en la era de la multitarea, del hacer las cosas "cuanto antes y lo más rápido posible", pasando de un estímulo a otro constantemente sin apenas reparar en lo que estamos haciendo. Por eso, el 'puttering', que ha llegado para ayudarnos a concentrarnos, consiste en mantener la atención en algo que nos apetece hacer.

Y puede ser tareas tan sencillas como, por ejemplo, ordenar tu cajón de calcetines, organizar tu maquillaje o regar y remover la tierra de tus plantas, quitando las hojitas secas... No hace falta que sean tareas complejas como coser, hacer un puzle o cualquier actividad que nos guste. "Y hacer todas esas cosas sin esa voz interna que te dice 'hazlo deprisa' o 'tienes que hacerlo de esta manera concreta'. En el 'puttering', no hay pensamientos que impongan que tienes que conseguir algo, porque todo estará bien, lo hagas como lo hagas y tardes lo que tardes, ya que el fin es disfrutar del hecho de hacerlo", afirma García.

Y es ahí, haciendo este tipo de tareas de forma tranquila, donde "nos concentramos, profundizamos y estamos tan a gusto que parece que hay una especie de trance, donde se para el tiempo y estamos absortos con eso que hemos elegido realizar. Entonces pasan cosas maravillosas: sientes paz mental, calma, serenidad, disfrute, tu propia autenticidad y rozas ese espacio genuino de tu ser más profundo", confiesa García.

Además, expone por su lado Martín, "disminuye los niveles de estrés, ya que, cuanto más acelerados hacemos las cosas, más aumentamos la sensación de estar saturados de tareas, sin tiempo de poder parar". Por tanto, el puttering es "la nueva tendencia que nos ayudará a contrarrestar el estrés y la ansiedad que sufrimos diariamente. Tendremos mayor bienestar emocional y viviremos con más plenitud, con más presencia y más consciencia, conectando con nosotros mismos".

Es parecido, por tanto, "a las sensaciones que podemos experimentar cuando realizamos mindfulness, ya que hay una característica similar, que es poner intención de dirigir tu atención a la tarea que realizas, manteniendo ahí el foco, sin permitir que interferencias externas te desconecten de tu propósito.

Cómo hacer bien el 'puttering': claves y consejos

Lo primero de todo, para hacer bien esta práctica, es muy importante entender, tal como expone García, que "no es una pérdida de tiempo, sino una inversión en salud mental y física". Esto es, "esta práctica de poner atención desde la calma, implica que las prisas no existen, por tanto, tampoco el estrés".

Y después, destaca García, debemos pensar en las actividades que podrían ser de nuestro interés, ya que será más fácil hacerlas: "El cerebro nos motiva a hacer aquello que es atractivo para nosotros. Elijamos entre dar un paseo, inventar una receta, ordenar los cajones, realizar una rutina de cuidado facial, escuchar una lista de música... Hagamos nuestro listado personal", aconseja.

A continuación, Martín nos deja, por su parte, algunos consejos que pueden sernos de utilidad:

Dedica tiempo. Reserva momentos específicos del día o la semana para dedicarte a actividades sin prisa y sin un propósito definido, tan sólo el placer de disfrutar del proceso. No es una pérdida de tiempo, sino todo lo contrario. Es una inversión en tu bienestar, equilibrando mente y cuerpo.

Desconecta de las distracciones digitales y pon tu móvil en modo avión. Así podrás concentrarte plenamente en la actividad y disfrutarlo.

Conecta con lo esencial: contigo mismo, con el silencio y la calma, y deja a un lado el mundo acelerado. Permítete momentos de "no hacer nada", sólo estar contigo mismo en el momento presente.

Y en definitiva, disfruta del proceso: "No te preocupes por resultados finales y deja a un lado el perfeccionismo; enfócate en disfrutar cada paso de la tarea, sea cual sea", concluyen las expertas en psicología.