No es nada nuevo. El mindfulness, una técnica o práctica de medicación cuyo fin es, fundamentalmente, entrenar nuestra atención, lleva años implantada en España y cada vez son más las personas que lo practican. Cada vez, hay más especialistas y cada vez más institutos y centros que lo enseñan. Es importante remarcar que no es una meditación al uso, que no se trata de poner la "mente en blanco" ni cosas similares.

"El mindfulness es una técnica de meditación que se basa en el mantenimiento de la atención. Cuando tú vas a hacer mindfulness lo que quieres es entrenar tu atención", explica a laSexta.com Marina García, psicóloga y codirectora del Instituto de Psicología Psicode y especialista en mindfulness.

Y es que -asegura la experta- "la atención es muy juguetona y va saltando de un sitio a otro: que si al futuro, sobre las cosas que tengo que hacer, que si en los recuerdos que tenemos, que si en cosas que me preocupan, en nuestras 'rumiaciones'... Pero no en el presente. Es por ello, que cuando empezamos a hacer mindfulness lo que vas a hacer es darle disciplina a esa atención para posarla en el instante presente: en el aquí y ahora".

El mindfulness es una técnica de meditación que se basa en el mantenimiento de la atención, darle disciplina para poder centrarse en el momento presente, en el aquí y en el ahora

De hecho, se traduce como "atención plena" porque lo primero en lo que ponemos foco es en entrenar nuestra atención. Lo que se intenta es que nuestra mente esté el mayor tiempo posible en el presente, ya que su tendencia natural es ir hacia el pasado o el futuro, a diferencia de nuestro cuerpo que siempre está en el presente", señala Patricia de La Fuente, psicóloga y también, especialista en mindfulness.

En España, la persona que introdujo el Mindfulness -expone de la Fuente- fue Vicente Simón, catedrático de Psicobiología de la Universidad de Valencia, junto a María Teresa Miró, que dirigió la primera tesis sobre Mindfulness en nuestro país, y a Marta Alonso fundaron la Asociación de Mindfulness y Salud (Amys) que fue pionera en la divulgación del Mindfulness en España.

Por otro lado, hay que destacar también a "Javier García Campayo fundó el primer máster de Mindfulness en la Universidad Española. Gracias a la investigación científica empezó a ser más conocido y aceptado en nuestro país", añade.

Pero si queremos practicar este tipo de medicación, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué cosas, aspectos hemos de tener en cuenta para comenzar e entrenar nuestra atención? Insistimos no se trata de poner la mente en blanco, de "no pensar en nada" ni tampoco de visualizar cosas que no gustan y nos resultan agradables.

Esto es lo que debes saber antes de practicar mindfulness

El beneficio más directo asociado al mindfulness y más conocido es en general, "el manejo del estrés y el entrenamiento de la atención", explica de la Fuente. Por ello, "septiembre es un buen momento para comenzar a practicar, ya que vivimos en un mundo sobre estimulado y la vuelta de vacaciones puede ser un momento difícil para muchas personas".

El primer punto punto a tener en cuenta es, añade por su parte García, que "cuando una persona está practicando ese tipo de meditación no va a estar teniendo visualizaciones de paisajes ni lugares que nos gustan, porque eso es darle a la mente un contenido visual. Lo que pretendemos es que nuestra atención se pose las sensaciones de nuestras respiración, porque ésta siempre va con nosotros".

Así -explica esta experta- el momento en que decidas para para hacer la práctica, vas a parar y vas a poner toda la atención en la respiración: en cómo entra, en cómo sale, en qué sientes... Y si nuestra atención se va a algún pensamiento que estamos teniendo, volvemos de nuevo a hacer este ejercicio de forma intencionada, a observar las sensaciones de la respiración y de esta forma entras en este estado presente.

Y el segundo punto a tener en cuenta es que lo realmente importante es crear un hábito. "Es como cuando nos apuntamos al gimnasio, lo importante es crear la rutina, la meditación es como el gimnasio de nuestra mente", añade de la Fuente.

Podemos ayudarnos de aplicaciones móviles o bien de la realización de "cursos de formación, talleres o retiros. O también puede ser importante encontrar un grupo de práctica, ya que eso ayuda mucho a la hora de mantener esta prácticas", finaliza.