La pistantrofobia es un miedo irracional a confiar en los demás, normalmente por culpa de alguna traición. Por ejemplo, una infidelidad. Y es cierto que durante un tiempo, tras una deslealtad, sea de una pareja sentimental, de un amigo o incluso por parte de alguien de nuestro trabajo o terreno profesional, podemos volvernos desconfiados y tardar más tiempo de la cuenta en volver a confiar en los demás para tener una relación más estrecha.

Sin embargo, cuando esa desconfianza se hace más grande y convierte en miedo, estaríamos hablando de un problema mucho más serio: de un miedo o una fobia, que podría requerir ayuda psicológica.

"Es un fobia, y como tal es evitativa, esto es, evitas la conductas que te generan ese miedo", explica a laSexta.com Ana Sierra (@anasierra), psicóloga, sexóloga y escritora. "Normalmente, la pistantrofobia o ese miedo a volver a confiar en los demás, se instaura tras varias traiciones, pero a veces basta con una sola traición. Esto es, en ocasiones, es suficiente con una sola exposición para desarrollar esa fobia".

No obstante, debemos saber -explica Sierra- que "las fobias, en general, no tienen porqué suceder tras una relación causa-efecto directa, sino que también puede influir factores de vulnerabilidad o de riesgo que se llaman, previos al hecho en sí de la traición". Tales como factores de personalidad, estilos de apego o historia o experiencias vitales... Y esto suele ser así, en general, en todas las fobias.

Las fobias en general suceden por "un miedo extremo a objetos o situaciones que aunque no suponen peligro, en la persona que la sufre, "provocan una gran ansiedad" por lo que intentas evitarlas a toda costa. Sin embargo, debemos saber que las fobias se pueden tratar y por supuesto, solucionar.

Cómo podemos tratar y superar la pistantrofobia

En este caso, es posible superar la pistantrofobia y volver a confiar en los demás. "Lo ideal sería acudir a terapia psicológica, porque al final esas conductas evitativas nos van a pasar factura antes o después, tanto en las amistades como en las relaciones sentimentales", asegura Sierra.

Una de las cosas que debemos aprender y, que en ocasiones no es fácil manejar, más aún cuando hay problemas de confianza, es la incertidumbre. "Tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre, porque no todo es blanco o negro y puede que no todo sea para siempre, incluso en las relaciones más duraderas", expone Sierra.

"La incertidumbre forma parte de la vida y es la clave de ese miedo: como no puedo confiar, me mantengo en incertidumbre constantemente, sin aceptar que ésta va a estar siempre, incluso en las relaciones más duraderas y de confianza", añade la psicóloga. Así, una de las cosas o habilidades que nos enseña la terapia es aprender a gestionar esa incertidumbre y ese no saber qué va a pasar.

Por otro lado, uno de los aspectos que pueden influir, y que esta psicóloga ha detectado en su profesión, para desarrollar pistantrofobia, es la mala elección de la parejas, esto es, un historial de parejas que han salido mal, con las que has tenido varias traiciones y deslealtades, que no han sido para nada, relaciones sanas.

"Muchas respuestas evitativas, se deben muchas veces a la mala elección de la pareja", afirma Sierra. Y en esa "mala elección" influyen sobre todo, dos mitos relacionados con el del amor romántico, "que son añinos y suelen aparecer en personas que luego tienen un trauma por evitación, como puede ser pistantrofobia".

Esos dos mitos son, fundamentalmente, los siguientes. Por un lado, expone Sierra, aquel que dice "los polos opuestos se atraen" y por otro lado, el mito de "ya cambiará" o "yo voy a conseguirlo". "Son mitos que hacen daño y que fomentan que las relaciones tóxicas o que no sean sanas, tanto es así que pueden desembocar en este tipo de problemas de desconfianza, miedos y fobias.

Es por ello que una de los aspectos que también podemos cambiar y aprender es cómo nos relacionamos con los demás: "Aprender a relacionar de una forma más sana y saludable y sobre todo, sin hacernos daño", concluye Sierra, señalando la importancia de derribar de una vez por todas, esos mitos románticos que tanto daño nos hace.