La curiosidad en los niños y niñas es algo innato, necesitan saber cómo funciona el mundo y qué es lo pasa a su alrededor porque todavía la vida y el mundo es demasiado grande para ellos. Es por ello que como padres, madres y adultos de referencia debemos satisfacer esa curiosidad y esas ganas de saber y conocer que tienen nuestros pequeños/as, y no solo con la lectura sino también con el juego.

"El hecho de que un adulto pueda pensar que un niño no es curioso nos dice más sobre los adultos que sobre los niños. La curiosidad es el motor imparable de las actividades de los niños, tanto intelectuales como físicas, y casi siempre se expresa a través del juego, la lectura o las actividades de descubrimiento", explica a laSexta.com Pierdomenico Baccalario, autor junto con Federico Taddia, de los libros '¿Cuál es el valor de las cosas?' y '¿De qué está hecho el mundo?' de la nueva Enciclopedia Juvenil para Mentes Curiosas, coincidiendo con el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil (2 de abril).

Además, aconseja el experto, "los juegos y las lecturas son más efectivos si se realizan solos, sin supervisión de un adulto, porque de esta manera los niños/as se ponen a prueba, entienden sus límites e intuyen en qué dirección aún tienen que trabajar". Y en esto, los datos son inequívocos: "La lectura, al igual que el juego, nos obliga a crecer y mejora la velocidad de los pensamientos y sus interconexiones (y por tanto la aparición de nuevas preguntas) y la coordinación del movimiento físico".

"La complejidad es un elemento desafiante para las niñas y los niños. Por lo tanto, no hay temas que sean demasiado difíciles, al igual que no hay temas que no sean adecuados para una determinada edad: la curiosidad es un derecho irrenunciable", añade por su parte Taddia. De la misma manera que "satisfacer, nutrir, amplificar y respetar esa curiosidad es un deber absoluto", sostiene este divulgador. "Y la curiosidad como cualquier otro elemento de cada uno, tiene diferentes matices, gradaciones y manifestaciones", añade el escritor.

En algunos niños es más evidente, en otros menos y en otros puede parecer aparentemente ausente pero la mayoría de las veces simplemente no está lo suficientemente suelto. "Creo en las niñas y los niños asombrados, creo en ofrecer oportunidades para el asombro es el acto más alto de responsabilidad educativa que los adultos podemos -y debemos- poner en marcha", explica el experto.