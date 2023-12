La 'candida parapsilosis' es un hongo causante de la candidiasis. En algunos hospitales españoles de Palma de Mallorca (en el Hospital Son Espases), de Barcelona y hasta en 7 de la Comunidad de Madrid, han alertado de la propagación de este hongo que tiene una gran transmisibilidad y que, en ocasiones -si no se trata bien- puede producir infecciones graves.

Han sido los microbiólogos madrileños, de la Sociedad Madrileña Microbiologia Clinica (SMMC), quienes han dado la voz de alerta. "Debemos ocuparnos de la transmisión en el ámbito hospitalario de Candida parapsilosis resistente a fluconazol (un medicamento usado para tratar infecciones por hongos), un patógeno emergente asociado a más difícil tratamiento y a aparición de brotes, y que ya se ha detectado en 7 hospitales de la Comunidad de Madrid", afirma la Dra. Patricia Muñoz, presidenta de la SMMC.

La 'candida parapsilosis' es un hongo dimórfico, clasificado dentro del género candida y, tal como explica la doctora Muñoz, es una causa frecuente de candidiasis, una infección que suele producirse en entornos hospitalarios y que está asociada al uso de implantes médicos, catéteres y vías de administración parenteral.

"Las personas hospitalizadas, inmunodeprimidas, tratadas con antibióticos durante tiempo prolongado y los pacientes con otras enfermedades tienen más riesgo de sufrir estas infecciones, que pueden ser de carácter leve pero que, si no se tratan, puede generar graves complicaciones", explica la doctora.

Alto poder de trasmisión y super resistencia a los antifúngicos

La 'candida parapsilosis' es una especie de hongo que tiene una susceptibilidad reducida al tratamiento con equinocandinas y se considera sensible a otras familias de fármacos, como polienos (anfotericina B) y los triazoles (fluconazole, voriconazol, itraconazol, posaconazol e itraconazol), tal como añaden desde la SMMC.

Por tanto, sus principales características son la de tener un alto poder de transmisión y que se trata de un hongo por lo general "superresistente a los tratamientos antifúngicos", es decir, los dedicados a eliminar los hongos.

En general, las infecciones por hongos están aumentando debido al cambio climático y al aumento de los viajes internacionales, tal como explicaba hace justo un año la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando la entidad publicó una lista con los 19 hongos infecciosos más peligrosos para la salud pública.

Los primeros casos que han aparecido en España, en Mallorca, Barcelona y Madrid, "realmente no sabemos el origen de estas cepas. Son mutaciones que aparecen y son independientes. Los clones que ha habido en Mallorca, o en Barcelona, o en Madrid son clones independientes, no es que uno vaya derivando de otro y no son pacientes que han recibido el tratamiento antifúngico previamente y desarrollan resistencia", explica la experta.

El aislamiento de los pacientes que se trasladen de hospital y buscar la 'candida parapsilosis' resistente a fluconazol (un medicamento para tratar los hongos) tanto en pacientes como en el centro es esencial para el control del contagio. "Es crucial detectar muy pronto el primer paciente que ingrese a nuestro hospital y así evitar su diseminación. Una vez que entra en el hospital, es difícil librarse de ella", concluye.