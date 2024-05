No, buscar ayuda psicológica no es ningún signo de debilidad sino todo lo contrario: es un signo de inteligencia que te permite cuidar tu salud mentaly por ende, también la salud física, porque ambas no pueden separarse. Es por ello fundamental escuchar aquellas señales o síntomas, como es por ejemplo la ansiedad, que nos pueden indicar cuándo deberíamos buscar ayuda psicológica y acudir a un psicólogo/a para que éstos no vayan a más. Y cuanto antes, como siempre, mejor.

"Porque la prevención es la mejor herramienta para no enfermar", afirma a laSexta.com Luis Moya, doctor en Psicología, catedrático de Psicobiología de la Universidad de València y autor del reciente libro '¿Necesito ayuda psicológica? Cómo y dónde encontrarla' (Plataforma Editorial).

"Es fundamental que cuando notemos esas señales no tengamos que esperar a que las cosas vayan más allá para solicitar ayuda. Porque la ayuda psicológica o psiquiátrica nunca nos va a hacer daño, porque el/la profesional tiene la capacidad de discernir qué tipo de tratamiento necesitamos", añade Moya. "Evitará además, mucho sufrimiento y malestar".