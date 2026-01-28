Los médicos recomiendan 'caminar como un pingüino' para evitar caídas sobre nieve o hielo

El centro de Madrid durante el temporal, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España).

Los detalles La Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) advierte que con el frío, el hielo, la lluvia o los suelos mojados, el riesgo de caídas en la calle aumenta de manera notable. De ahí, la importancia de caminar como un pingüino.

El paso de una nueva borrasca llamada Kristin recrudecerá este miércoles las condiciones meteorológicas en gran parte de la península y Baleares. Avisos rojos y naranjas en media España por lluvia, viento y nieve, algo que, sin duda, incrementa las caídas, por lo que, no solo en carreteras hay que extremar las precauciones, sino también cuando caminemos, aunque no nieve demasiado.

De este modo, la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) advierte que "con el frío, el hielo, la lluvia o los suelos mojados, el riesgo de caídas en la calle aumenta de manera notable. Y con él, también lo hace la aparición de lesiones musculoesqueléticas que pueden terminar en una discapacidad temporal, largas limitaciones funcionales o incluso en secuelas permanentes".

Es por ello que, en este contexto, recuerdan "la eficacia de caminar como un pingüino" para evitar el resbalón y lesiones". Ante este temporal que azota a casi toda España, los médicos rehabilitadores recuerdan también que "estas situaciones meteorológicas favorecen la aparición de pavimentos deslizantes, charcos en zonas irregulares o superficies mojadas donde el calzado pierde adherencia".

"A ello se suman las placas de hielo que pueden formarse en áreas sombrías, bajo coches aparcados o en tramos poco transitados. Muchas pasan desapercibidas por su escasa visibilidad. El riesgo, además, se dispara a primera hora de la mañana o al anochecer, cuando la falta de luz y el frío facilitan aún más la presencia de hielo", explican.

Así se camina como un pingüino: las claves

Los médicos de la SERMEF afirman e insisten en la "utilidad y eficacia de caminar como un pingüino", esto es, una técnica sencilla pero basada en principios biomecánicos claros. Esta forma de caminar desplaza ligeramente el centro de gravedad hacia adelante, aumentando la estabilidad.

Lo primero es doblar un poquito las rodillas. La punta del pie tiene que ir hacia afuera, y además hay que separar los pies y las rodillas un poquito doblada

No llevar las manos en los bolsillos, un gesto muy frecuente en invierno pero que compromete el equilibrio)

Extender los brazos para no comprometer el equilibrio (como un pingüino). Tienen que ir a los lados extendidos, como si fueran las alas de los pingüinos

Dar pasos cortos, evitar caminar de puntillas y apoyar toda la planta del pie en cada paso

Inclinar ligeramente el tronco hacia adelante ayuda a adaptar la marcha al terreno

No solo es importante caminar así cuando el hielo es evidente, destacan los expertos, sino también cuando se sospeche que el suelo pueda estar congelado: zonas sombrías, rampas, pasos peatonales o accesos a edificios son puntos habituales de riesgo.

Por último, desde esta sociedad científica quieren destacar la importancia de atender a las caídas y no considerarlas un asunto menor: "Aunque a menudo se asumen como incidentes cotidianos y casi inevitables, las caídas tienen un impacto considerable sobre la salud y suelen infravalorarse, especialmente entre las personas mayores o en quienes arrastran patologías que afectan al equilibrio o a la fuerza muscular".

"Un impacto contra el suelo, aunque parezca leve, puede traducirse en fracturas de muñeca o codo, habituales por los reflejos de protección al caer, además de otras lesiones articulares, musculares o de columna", añaden los expertos, por ello es fundamental "trasladar a la población que las caídas no son un asunto menor: evitar una sola puede ahorrarle a una persona semanas, meses o incluso años de consecuencias", concluyen.

