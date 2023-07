Ha y determinados medicamentos que con el sol pueden provocar en la salud efectos no deseamos. Por ello, es importante que si estamos tomando ciertos fármacos nos protejamos más aún del soly llevemos a rajatabla las medidas de fotoprotección. Los farmacéuticos de Atención Primaria explican cuáles son estos fármacos.

"La lista de medicamentos que pueden causar esta reacción es larga, pero algunos de los más usados son los antiinflamatorios como el ibuprofeno, los anticonceptivos hormonales como el anillo vaginal o la píldora, y algunos tratamientos para la hipertensión y ciertos antibióticos", enumera Luisa Alonso Fito, miembro del Comité de Pacientes y Ciudadanía de la Sociedad Española de Farmacéutico de Atención Primaria (SEFAP).

Antiinflamatorios

Anticonceptivos hormonales

Algunos tratamientos utilizados para la hipertensión

Algunos antibióticos

La explicación que da la especialista es que "algunos medicamentos, al recibir radiación solar, cambian ligeramente su estructura química. Y cuando esto ocurre, el sistema de defensas del organismo de ciertas personas lo identifica como dañino y ataca dando lugar a una reacción de tipo alérgico.

"La fotoalergia es menos frecuente que la fotosensibilidad, y no depende tanto del medicamento sino de las características de la persona. Igual que unos tenemos alergia al polen y otros no, con la fotoalergia por medicamentos pasa lo mismo", explica Alonso. Así, "a diferencia de la fotosensibilidad, cuya reacción puede dar lugar a pensar que se ha tomado demasiado el sol, en la fotoalergia la reacción alérgica se parece más aun eccema o una dermatitis de contacto y puede aparecer tanto en zonas en las que nos ha dado el sol como en zonas donde no hemos estado expuestos".

No obstante y como en todo, la problemática depende después en gran medida de cada individuo, porque "al igual que hay fármacos, como las penicilinas, que provocan reacciones alérgicas a más personas que otras, hay algunos que se relacionan en mayor medida con problemas de fotoalergia. Por ejemplo, dos de uso frecuente son dexketoprofeno y su hermano ketoprofeno. Ambos son antiinflamatorios que se usan tanto en crema como en comprimidos o sobres. Y tenemos incluso presentaciones para el autocuidado que no necesitan receta, por lo que es importante consultar con el farmacéutico", explica.

Igualmente, la gravedad de estas reacciones alérgicas puede ser muy variable. Pero en cualquier casos es recomendable buscar atención médica "en el caso de que aparezcan ampollas o la reacción se extienda en zonas muy amplias de la piel"; así como tener en cuenta que "estas reacciones se repiten (también en el caso de la fotosensibilidad), por lo que, si nos ha pasado alguna vez, no deberíamos volver a exponernos al sol tomando el mismo medicamento", aclara Alonso.

Medidas preventivas para las reacciones a fármacos

Por ello, para evitar estas reacciones es importante seguir una serie de cuidados y recomendaciones. Así, la farmacéutica Luisa Alonso recomienda siempre y en cualquier caso "consultar en caso de duda con el farmacéutico u otro profesional sanitario y leer los prospectos los medicamentos que tomamos donde debe venir claramente indicado si debemos protegernos del sol".

Por otro lado, y en el caso de tener que tomar fármacos que produzcan fotosensibilidad, es aconsejable "seguir las recomendaciones generales de protección solar (usar factor de protección solar alto, prendas protectoras y evita la exposición solar a horas de alta intensidad de radiación) y consultar con el médico que ha prescrito el fármaco cómo proceder ya que cada situación es diferente.

Por último, en el caso de medicamentos para el autocuidado como las cremas para las picaduras de mosquito, "hacer uso de ellas lo más alejado posible de la exposición solar, preferiblemente por la noche y nunca antes de ir a la playa o a la piscina", asegura.

"La fotosensibilidad afecta a todas las pieles, independientemente del color, tanto a las personas de piel clara como a las de piel oscura e, incluso, a las de piel negra: cada piel tiene unas recomendaciones específicas de fotoprotección y siempre debemos seguir las más adecuadas para nuestra piel", finaliza la experta.